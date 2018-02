Worldz | più sei popolare su Facebook | più lo sconto è alto

vanityfair

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ormai si sa che c’è gente che si guadagna da vivere grazie alla sua popolarità su: più utenti ti seguono, più il tuo «valore» sale. I famosi «influencer» si fanno pagare dalle aziende per postare i loro prodotti, perché, appunto, garantiscono una folta base di «follower», che sono pronti ad ascoltare i «consigli per gli acquisti». Come se ognuno, con la sua popolarità, potesse essere un veicolo per raggiungere i «clienti» giusti. Ed è su questo meccanismo che si basa il funzionamento di, una app che, grazie a un algoritmo, considera il peso economico di un vostro post sue, in base a quello, offre sconti speciali su diverse piattaforme di acquisti online. Ad avere l’idea è stato Joshua Priore (nella foto), napoletano, ex ufficiale dell’areonautica: «Ho avuto un’intuizione osservando i miei amici che spendevano molto tempo a postare sui social senza ...