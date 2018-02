WinGo Maps | la UWP non ufficiale di Google Maps | si prepara a sbarcare su Windows 10 e

surface-phone

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe dicon tutte le varie informazioni. Il progetto sembrava indubbiamente molto interessante dato che il Colosso di Mountain View, probabilmente, non svilupperà mai un’appe affidarsi ai client dei terze parti risulta al momento l’unica soluzione possibile. Adesso lo sviluppatore comunica cheè quasi pronta; mancano soltanto gli ultimi ritocchi alla UI e alcuni fix di bug per essere pubblicata sul Microsoft Store, pubblicazione prevista per i primi giorni di marzo. Nel frattempo, ne approfittiamo per segnalarvi che l’applicazione ne ha fatta di strada rispetto alla prima versione e ora risulta nettamente più stabile e piacevole alla vista grazie all’implementazione del Fluent Design ...