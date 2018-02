Whirlpool | Capone Ugl su Embraco | atteggiamento scellerato

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “è unche rischia di mettere sul lastrico centinaia di dipendenti, di fornitori e relative famiglie, in particolar modo di Riva di Chieri. Di sicuro, la multinazionale sta dimostrando una chiusura al dialogo non comprensibile visto che in tutti i modi si è cercato di intervenire con piani di reindustrializzazione e con l’attivazione della cassa integrazione da parte del Governo. Proposte che sono state rigettate dal Gruppo, senza alcun progetto costruttivo per risanare le sorti dell’azienda”. Ad affermarlo in una nota è Paolo, Segretario Generale Ugl, sulla vicenda. “L’Ugl lotterà al fianco dei 497 dipendenti per difendere e tutelare i loro diritti contro il licenziamento”, sottolinea il sindacalista. L'articolo(Ugl) su...