Whirlpool | Calenda | offerte tutte garanzie a Embraco | prese in giro no

meteoweb.eu

: RT @laltrodiego: #whirlpool, #calenda: 'adesso non ricevo più questa gentaglia'. Anche quello al centro che firma? - peppiniellopz : RT @laltrodiego: #whirlpool, #calenda: 'adesso non ricevo più questa gentaglia'. Anche quello al centro che firma? - NoExcuses68 : RT @Prolassata: Tutti liberisti, liberali, libertari e via cazzeggiando, poi le fabbriche dislocano e fingono di piangere. Voi votate #boni… - EnricoRocco : RT @Prolassata: Tutti liberisti, liberali, libertari e via cazzeggiando, poi le fabbriche dislocano e fingono di piangere. Voi votate #boni… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Quello che è sicuro è che continuare a negoziare con persone che si rimangiano gli accordi presi e che non mostrano alcun senso di responsabilità sociale è del tutto inutile”: c’era una proposta del Governo che non pesa su loro bilancio e “abbiamo offertolepossibili. Mainno”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlorispondendo ad un utente su twitter che gli chiedeva se era sicuro sul fatto che puntando i piedi si sarebbe ottenuto un risultato nella vicenda. L'articoloinno sembra essere il primo su Meteo Web.