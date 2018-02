Voto | la Lega supererà FI? Ipotesi concreta | le cifre

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un Voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

Berlusconi : 'Salvini può fare il ministro'. Ma lui replica : 'Sarò premier - la Lega prenderà un Voto in più' : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? 'Penso assolutamente di sì'. Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. 'Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una ...

+Europa di Emma Bonino al 3% M5S in calo - si consolida la Lega Barometro sul Voto - nuovi numeri : Elezioni 2018 sondaggi. Su Affaritaliani.it il Barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affaritaliani.it

Voto - il vero incubo di Silvio? La Lega davanti a Forza Italia Ipotesi più che probabile. I numeri : Qual è la vera preoccupazione di Silvio Berlusconi per le Politiche del 4 marzo? Non sono i 5 Stelle. Non è il Partito Democratico. E' il possibile sorpasso della Lega su Forza Italia. Un vero e proprio incubo che non fa dormire l'ex Cavaliere Segui su affarItaliani.it

Renzi : Berlusconi ripetitivo su condoni. Siamo per rispetto regole. Voto a Leu rafforza Lega : Sull'immigrazione il segretario del Pd dice: "è un problema in tutto il mondo. La strategia di Minniti è giusta: bloccare le partenze, porre il tema in sede europea, e se le altre nazioni non accolgono migranti, noi Siamo per bloccare loro i fondi europei; investire in cultura per cui chi viene qui rispetta le nostre regole"

Lega di serie A pronta al Voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul Voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al Voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Elezioni - Grasso vs Pd : “C’è chi si prepara a governare con la destra - noi no. Referendum post-Voto? No - abbiamo i delegati” : Con le Elezioni del 4 marzo ormai all’orizzonte, il derby a sinistra tra Pd e Liberi e uguali continua tra attacchi incrociati. “Spetta a noi tenere alti i valori della sinistra e del centrosinistra in questo paese. Altri si preparano per un futuro di alleanze con la destra, noi no”, ha attaccato Pietro Grasso, presentando a Roma i candidati del Lazio di Leu. E ancora: “Il Pd ha dilapidato un patrimonio di consensi al ...

Bari - insulto alla collega sulla scheda di Voto : indagato consigliere del M5S : L'esame grafologico disposto dalla Procura di Bari non lascerebbe dubbi: sarebbe stato un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Colella, a scrivere un insulto sessista contro una ...

