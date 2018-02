Volley | Diatec Trentino corsara a Modena | 3-2 con Kovacevic mvp

Volley - Champions League 2018 : Diatec Trentino sconfitta 3-2 in casa dallo Zaksa Kedzierzyn-Kozle : Due ore e mezza di partita, una sfida davvero tesissima e piena di emozioni. Al termine di un match nella Champions League davvero durissimo la Diatec Trentino si arrende in casa per 3-2 (25-23, 22-25, 25-27, 25-21, 15-17) contro i campioni di Polonia dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. In chiave classifica del girone E agli azzurri oggi scappa la prima piazza, proprio in favore dei polacchi. Il primo set va in favore dei ragazzi di ...