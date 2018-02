Video Torino Juventus 0-1 | highlights e gol della partita Serie A 25^ giornata

Video Basket - Torino vince la Coppa Italia : finale incredibile contro Brescia - Vujevic decide a 2” dalla sirena. Gli highlights della partita : Torino ha vinto la Coppa Italia 2018 di Basket sconfiggendo Brescia con un finale memorabile: Vujevic ha deciso la partita a 2 secondi dal termine con una giocata pazzesca, Moss non è riuscito a controbattere. Di seguito il VIDEO con il momento che ha deciso la finale della Coppa Italia 2018. Credit: Ciamillo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

DIRETTA / Torino Brescia (risultato finale 69-67) streaming Video e tv : Coppa Italia alla Fiat! : Torino-Brescia: finale Coppa Italia basket. Le due formazioni cercano di conquistare per la prima volta nella loro storia il trofeo al Mandela Forum di Firenze(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Diretta / Torino Brescia (risultato live 53-56 al 30') streaming Video e tv : 4^ quarto (Finale Coppa Italia) : Torino-Brescia: finale Coppa Italia basket. Le due formazioni cercano di conquistare per la prima volta nella loro storia il trofeo al Mandela Forum di Firenze(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Torino-Juventus - possibile prova tv per il pugno di Chiellini a Belotti : i dettagli [Video] : Il derby della Mole Torino-Juventus è terminato con la vittoria dei bianconeri che si sono aggiudicati la stracittadina grazie ad un goal di Alex Sandro, schierato per l’occasione da esterno offensivo per l’emergenza nel reparto avanzato. Nelle ultime ore però sta facendo discutere l’intervento di Chiellini su Belotti. Il difensore juventino ha rifilato un colpo in faccia al collega granata e su questo c’è poco da ...

Torino-Juventus - Chiellini fa discutere : “pugno a Belotti da espulsione” [Video] : Torino-Juventus è terminata con la vittoria bianconera in “trasferta”, ma la gara ha lasciato qualche strascico anche in questa serata. Innanzi tutto pessime le notizie legate ad arresti e scontri tra tifoserie, ma tornando al calcio giocato, sta facendo molto discutere l’intervento di Chiellini su Belotti. Il difensore della Nazionale ha rifilato un colpo in faccia al collega granata e su questo c’è poco da discutere, ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 - Video gol del derby : decide Alex Sandro : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili ...

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato finale 0-1 - info streaming Video e tv : ai bianconeri il Derby della Mole! : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Derby della Mole, 25giornata Serie A.

Video Gol Torino – Juventus 0 – 1 : Highlights e Tabellino Serie A 18-2-18 : Risultato Finale Torino – Juventus 0 – 1: Cronaca e Video Gol Alex Sandro 25^ Giornata Serie A 18 Febbraio 2018 La Juventus, senza mai rischiare nulla, batte il Torino per 1-0, si aggiudica il derby della Mole numero 196 (il terzo stagionale) e ritorna in testa al campionato, scavalcando momentaneamente il Napoli (impegnato con la Spal nel pomeriggio). Formazioni completamente stravolte rispetto alla vigilia: Allegri preferisce ...

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato live 0-1 - info streaming Video e tv : Niang sostituisce Baselli : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Higuain out - dentro Bernardeschi : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.

Diretta/ Torino Juventus - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : Higuain toccato duro : Diretta Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.

Diretta/ Torino Juventus (risultato live 0-1) info streaming Video e tv : Bernardeschi sfonda - Alex Sandro segna! : Diretta Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Torino-Juventus - gol di Alex Sandro ma Bernardeschi è un fenomeno [Video] : Torino-Juventus, gol di Alex Sandro – Torino-Juventus è stata sbloccata da una rete al 33° minuto da Alex Sandro. Il terzino brasiliano oggi è stato schierato in attacco ed ha colpito come il migliore degli esterni offensivi andando a chiudere il secondo palo al meglio. La rete è stata però confezionata sulla fascia destra da un grande Bernardeschi, il quale ha messo in mezzo l’assist decisivo per la rete di Alex Sandro. Un ...

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.