Video Napoli Spal 1-0 | highlights e gol della partita Serie A 25^ giornata

Napoli - scontri tra centri sociali e polizia/ Ultime notizie Video - corteo contro comizio Casapound : 20 fermi : Napoli, scontri tra centri sociali e polizia: Ultime notizie video. corteo degli antagonisti contro comizio Casapound: 20 fermi, incerti i numeri sui feriti. Il duro commento del questore(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 00:08:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Roma Napoli (0-0) streaming Video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 oggi) : DIRETTA Virtus Roma Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, match delicatissimo per la salvezza (oggi 18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...

