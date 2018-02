Veltroni e Rutelli compattano il Pd romano per il 4 marzo. Ma guardano al Campidoglio : Francesco Rutelli e Walter Veltroni sono in campo. Lo sguardo dei due ex sindaci della Capitale è rivolto alle elezioni politiche del 4 marzo, accanto a Paolo Gentiloni. La mente si spinge però un po' più in là. Alla riconquista di Roma, fra tre anni, quando il mandato di Virginia Raggi si sarà esaurito. Il nome forte per il Campidoglio nel centrosinistra, è quello del ministro dello Sviluppo economico, ...