Valanghe killer | tre morti in località diverse delle Alpi francesi | padre | figlia e un

“Siamo senza parole”. Valanga in Alta Savoia travolge sciatori : il bilancio è drammatico. Un padre stava percorrendo una pista battuta con la figlia quando accade la tragedia. Poco dopo - altre Valanghe killer in diversi posti : La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. dopo la Valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come “La Combe à ...