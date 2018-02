Usa | protesta contro armi davanti a Casa Bianca

Elezioni Usa - se l'intervento russo fu solo una 'rumorosa' protesta contro il bullismo clintoniano : ... perseguire negli Stati Uniti chi ha infranto le leggi americane, ma è opportuno smetterla di perdersi dietro a scemenze, e iniziare invece dopo il disastro Obama a fare una politica che preveda ...

Fabrizio De André - principe libero protesta social per il taglio su Bocca di rosa . La Rai si scUsa - TV/Radio - Spettacoli : Povera Bocca di rosa, neanche nel paesino di Sant'Ilario le avrebbero riservato un simile trattamento. Troncata a metà, troncata la voce di Fabrizio De André per lasciar spazio alla pubblicità , di ...

Erdogan - udienza con il Papa su GerUsalemme - cristiani e profughi. Scontri al sit-in di protesta : Francesco ha donato al presidente turco un angelo della pace. Dopo l'udienza in Vaticano, Erdogan vede Mattarella, poi Gentiloni. Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco a Castel Sant'Angelo: un ferito e due fermi

Migranti : protesta a LampedUsa contro rimpatri - Bartolo 'per loro isola come carcere' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Prosegue a Lampedusa, nell'Agrigentino, la protesta di un gruppo di Migranti che da ieri mattina protestano davanti la chiesa dell'isola. Chiedono di lasciare l'isola, ma di non essere rimpatriati. Alcuni di loro si sono cuciti la bocca con ago e filo. Intanto, nel cen

Migranti : protesta a LampedUsa contro rimpatri - Bartolo 'per loro isola come carcere' (2) : (AdnKronos) - Per il medico che ha rifiutato la candidatura tra le fila di Liberi e Uguali, la politica dei rimpatri merita una riflessione. "Non trovo giusto che chi scappa dalla guerra e dalla violenza alla ricerca di una vita migliore, rischiando la propria vita in mare, debba essere rimpatriato

Juventus-Genoa - Curva Sud chiUsa : protesta dei tifosi fuori dallo Stadium [VIDEO] : Juventus-Genoa si disputerà con la Curva Sud, settore del tifo più caldo bianconero, completamente deserta per la squalifica di una giornata in seguito al caso biglietti-ultras, in cui è stato coinvolto anche il presidente Andrea Agnelli. Gli ultras bianconeri si sono ritrovati nel piazzale antistante alla Curva per protestare per la chiusura del proprio settore. Esposto anche uno striscione che non ha bisogno di spiegazioni: “Uno stadio ...

Alberto Angela - la protesta dal Veneto sulle Dolomiti : l'accUsa del presidente della provincia di Belluno : È bastata una frase fuori posto per far crollare Alberto Angela dalle stelle alle stalle. Nell'ultima puntata su Raiuno del programma 'Meraviglie', il divulgatore più popolare della tv ha dedicato uno ...

Martin Luther King Day - negli Usa si festeggia il pastore protestante - : Figura simbolo della lotta contro la segregazione razziale e per i diritti civili, la sua memoria viene ricordata con una festa nazionale il terzo lunedì di gennaio. Iniziative e commemorazioni si ...

Juventus - Curva Sud chiUsa con il Genoa : i tifosi rispondono con un volantino di protesta [FOTO] : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato assolto in merito alla questione dei rapporti illeciti del club con una fetta del tifo juventino, ma la Corte d’Appello ha respinto il ricorso della società in merito alla chiusura per un turno della Curva Sud. Per la partita con il Genoa, quindi, il settore sud dell’Allianz Stadium rimarrà vuoto. I tifosi però hanno deciso di farsi sentire con una protesta organizzata. Attraverso ...

Rifiuti - licenziati per una paUsa caffè : netturbini in protesta : licenziati per una pausa caffè troppo lunga: è successo a due lavoratori del servizio raccolta Rifiuti di Rovereto. Lavoratori cinquantenni, con contratto a tempo indeterminato...

Femen - la protesta all'ambasciata Usa di Kiev : l'attivista tutta nuda - spettacolo horror : Belle, bellissime e rigorosamente tutte nude. Si parla delle Femen , le attiviste ucraine pronte sempre a togliersi i vestiti per protestare contro tutto e tutti, dal Papa ai governi di mezzo mondo. Questa volta, nel mirino delle Femen, ci finisce Donald Trump per le recenti dichiarazioni sul 'bottone nucleare' con cui ha minacciato la Corea del Nord e Kim Jong-un . La protesta è andata in ...

El líder supremo acUsa a "los enemigos de Irán" de instigar las protestas : Nueve fallecidos, entre ellos un niño de 11 años, durante la noche del lunes elevan el balance letal a una veintena. Hay 450 arrestados en Teherán desde el sábado La crisis desatada en Irán por las ...

Pakistan : protesta anti-Usa a Karachi dopo tweet di Trump : ... hanno raggiunto a piedi ed a bordo di motociclette l'area di Numaish Chorangi della città con bandiere pachistane, striscioni e cartelli con slogan ostili agli Usa e alla sua politica. La protesta è ...