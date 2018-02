Usa | minaccia strage a scuola | arrestato

Woodcock - difficile udienza al Csm - accUsato d'aver minacciato Vannoni : 'gli indicò Poggioreale alla finestra' : Davanti alla sezione disciplinare, il pm di Napoli deve rispondere di inescusabile negligenza. E' accusato di aver minacciato il già consigliere di palazzo Chigi, testimone e non indagato. I fatti ...

Usa e Cina ai ferri corti sui dazi : Pechino minaccia ritorsioni : I super dazi minacciati su acciaio e alluminio, lo stop alla cessione della Borsa di Chicago a una cordata con soci cinesi e l'allarme sulla sicurezza dei telefonini Huawei e Zte scatenano la reazione di Pechino: «Pronti ad adottare qualsiasi misura per difendere i nostri interessi»...

RagUsa - minaccia il parroco con pistola : arrestato : La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un 27enne per atti persecutori contro un parroco. Lo ha anche minacciato con una pistola.

007 Usa - Ue disunita minaccia Occidente : 23.49 Il capo degli 007 Usa, Dan Coats,intervenendo al Congresso, lancia un allarme sugli sviluppi politici in Europa. "L' Unione europea e i governi nazionali europei avranno difficoltà a sviluppare un approccio comune su una serie di sfide inerenti la sicurezza e questo indebolisce il mondo occidentale". I temi sono "l'immigrazione, l'elevata minaccia terroristica,l'influenza della Russia sulle elezioni". Coats insiste sulle possibili ...

SiracUsa - costrinse quindicenne a rapporti sessuali minacciandolo con un coltello - sacerdote a giudizio : Il gup del tribunale di Siracusa, Giuseppe Tripi, ha rinviato a giudizio don Antonio Sapienza, 51 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. Il sacerdote, che appartiene alla ...

Ternana - Bandecchi minacciato sul sito dell'Università CUsano presenta denuncia alla polizia 'Tifosi delusi - ma chiedo rispetto' : La Ternana è la sua ultima sfida, che però non sta dando i risultati sperati: 'Il calcio non è una scienza come la matematica e devo dire - continua Bandecchi - che in questi sette mesi ho cercato di ...

Asia : le tensioni tra Usa e Cina nel Mar Cinese Meridionale minacciano la stabilità politica dell'Asean : Pechino, 06 feb 12:41 - , Agenzia Nova, - Le tensioni regionali e geostrategiche localizzate nel Mar Cinese Meridionale, teatro di rivendicazioni territoriali incrociate e della partita... , Cip,

Speciale energia : Venezuela-Usa - Maduro respinge minaccia di Washington su possibile embargo a petrolio : ... il vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello e Tarek William Saab, nominato procuratore generale al posto di Luisa Ortega Diaz, riparata in Colombia dopo aver denunciato una persecuzione politica ai ...

Iran : nucleare Usa è minaccia umanità : 11.26 La nuova politica nucleare militare statunitense "avvicina l'umanità alla distruzione":l'allarme è del ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif in un messaggio su Twitter. Questa politica "si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP", il trattato di non proliferazione nucleare. "L'ostinazione (del presidente americano Donald Trump) nell'affossare" l'accordo internazionale sul programma ...

Usa - Pentagono rilancia nucleare/ Terza Guerra Mondiale - Russia minaccia : “Ostilità impressionante - reagiremo” : Terza Guerra Mondiale: Usa, Pentagono rilancia nucleare. Bombe atomiche come deterrente, la Russia minaccia: “Ostilità impressionante, reagiremo”. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il cambiamento climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Usa - capo di Hamas nella lista dei terroristi : "Minaccia la stabilità" : Si allunga la lista nera dei 'terroristi'. Gli Stati Uniti hanno inserito nell'elenco il leader del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh , sullo sfondo delle forti tensioni fra Usa e ...