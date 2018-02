Usa - creato il primo embrione ibrido pecora-uomo : L'annuncio arriva dagli scienziati dell'università della California. Lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione uomo-maiale

Creato l'embrione pecora-uomo Servirà per il trapianto d'organi L'incredibile annuncio dagli Usa : Per la prima volta è stato Creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo Segui su affaritaliani.it

Creato in Usa embrione ibrido pecora-uomo : E' il secondo dopo maiale-uomo, un nuovo passo verso la crescita di organi umani negli animali, spiegano gli scienziati dell'università California Davis - Gli scienziati dell'università California ...

Usa - creato il primo embrione ibrido pecora-uomo : Usa, creato il primo embrione ibrido pecora-uomo L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California. Lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione uomo-maiale Continua a leggere L'articolo Usa, creato il primo embrione ibrido pecora-uomo sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - creato embrione ibrido pecora-uomo : 11.00 creato in laboratorio, negli Usa, un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana.Circa un anno fa lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione di uomo e maiale, con una cellula umano su 100.000. Lo hanno annunciato scienziati dell'Università di Davis, in California, al meeting della American Association for the Advancement of Science di Austin,in Texas. Secondo i ricercatori, l'ibrido rappresenta un ...

Usa - creato embrione ibrido uomo-pecora : si punta a far crescere organi umani negli animali : Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso ...

Usa - creato embrione ibrido uomo-pecora : si punta a far crescere organi umani negli animali : Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso ...

Usa - creato embrione ibrido pecora-uomo : ANSA, - ROMA, 19 FEB - Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo ...

Usa - creato embrione ibrido uomo-pecora : si punta a far crescere organi umani negli animali : Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso ...

CAOS SIRIA/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio siriano : Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Putin ferma (per ora) la sfida aperta tra Israele e Iran, di P. RicciCAOS SIRIA/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. Ricci