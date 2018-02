Upas | anticipazioni puntata 19 febbraio 2018

superguidatv

: #upas Inizia una nuova settimana per Un Posto al Sole, in onda in prima serata su Rai 3 dal lunedì al venerdì.... - lifestyleblogit : #upas Inizia una nuova settimana per Un Posto al Sole, in onda in prima serata su Rai 3 dal lunedì al venerdì.... -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Tre sono le vicende in Un Posto al Sole che animeranno la settimana e quindi anche ladi oggi 19. Inoltre abbiamo alcune interessanti, che verranno a movimentare a breve la soap partenopea, nuove vicende nella soap Franco, interpretato dall’attore Peppe Zarbo, ed Angela (Claudia Ruffo), tenteranno di capire se il bacio sfiorato sia un inizio per una convivenza o se invece un rimpianto provato dal passato. D’altra parte la vita trascorsa insieme non si può dimenticare, anche i dissapori fanno parte di un passato che ha visto la coppia unita. Gaetano Prisco (Fabio De Caro), dopo aver preso parte al funerale del figlio Salvo (Enrico Maria Pacini) si è accanito contro il povero Don Peppino. Un posto al Sole: Don Peppino colto da infarto Don Peppino viene colto da infarto ed ora tutta la famiglia sta in trepida attesa, ...