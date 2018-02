Un' intera giornata dedicata al nostro ' poeta della luce'

24 ore di stracci sulle liste : al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orlando : 15 seggi per il ministro : A mezzanotte la direzione nazionale del Pd non è ancora iniziata. Inizialmente prevista alle 10.30, poi rinviata alle 16, rimandata alle 20 e poi di nuovo alle 22.30. Diventa una saga senza fine: l'ultima saga della legislatura, l'ultima di questo Pd. L'accordo tra Matteo Renzi e le minoranze sulle liste per le politiche 2018 non matura. Per 24 ore al Nazareno volano stracci. Veramente il segretario si vende l'intesa con le minoranze ...