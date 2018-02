UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 20 febbraio 2018

Un POSTO al Sole : anticipazioni 19 – 23 febbraio 2018. Conan O’Brien guest star in un episodio : Conan O’Brien Conan O’Brien attore in Un Posto al Sole! Il celebre conduttore americano ha interpretato se stesso in un episodio della soap (in onda il prossimo mese di marzo). L’insolita occasione lavorativa si è presentata durante il soggiorno italiano di O’Brien che, accompagnato dalla sua troupe, è stato per qualche ora a spasso nel centro storico di Napoli per girare il nuovo episodio di Conan without borders, uno spazio del suo show ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : VALENTINA - la scoperta è di natura personale : Accompagnati dalle foto della settimana, vi ricordiamo che a Un posto al sole si apre una settimana al cardiopalma: Gaetano (Fabio De Caro), dopo le esequie del figlio, riesce a trovare un pretesto per scaricare la sua furia cieca e vendicativa, e chi ne fa le spese è don Peppino (Gigio Morra): un aspro litigio tra i due causerà un infarto al povero Canfora, la cui vita sarà appesa a un filo!!! Fabio De Caro e Maria Chiara Augenti / Un posto al ...

Un POSTO al sole anticipazioni : PINO INSEGNO in video a marzo : In principio fu una voce al telefono che i fan di Un posto al sole riconobbero – neanche a dirlo – in meno di cinque secondi, poi le prime “foto non ufficiali” sui social network e infine la conferma del diretto interessato: il personaggio di Emanuele, l’editor che sta aiutando Silvia (Luisa Amatucci) a scrivere il nuovo libro, viene interpretato da PINO INSEGNO. È stato proprio il noto attore e doppiatore, poco ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 19 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 19 febbraio 2018: Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) tentano di comprendere se quello che è accaduto tra loro potrebbe rappresentare il primo passo di un nuovo inizio… Gaetano Prisco (Fabio De Caro), dopo il funerale del figlio Salvo (Enrico Maria Pacini), trova un pretesto per scaricare tutta la sua rabbia… Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dopo aver incontrato il ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : MARIELLA avrà una nuova alleata (anteprima) : Dopo alcune settimane in cui le vicende drammatiche hanno avuto quasi l’esclusiva nella narrazione di Un posto al sole, ora nella soap partenopea di Raitre si stanno riaffacciando anche le storie più “leggere”. E così, prossimamente Silvia (Luisa Amatucci) conoscerà dal vivo il suo editor, che finora le ha parlato solo per telefono (e il cui interprete si è ormai chiaramente capito, no?). La trama comedy più centrale del ...

Un POSTO al sole - anticipazioni marzo 2018 : le scoperte di Anita : Le anticipazioni di Un posto al sole, che riguardano i giorni dopo la morte di Salvo Prisco, meritano un approfondimento particolare. Per questo motivo eccoci a raccontare delle anticipazioni upas che vedremo in tv verso marzo 2018. Anita farà movimentare la scena, molte novità nascoste verranno a galla ed il povero Peppino andrà in ospedale, un infarto lo colpirà. Un posto al sole, anticipazioni marzo 2018: le indagini continuano Abbiamo ...

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap intervista ANNA D’AGOSTINO (Silvana) : Oggi conosciamo meglio ANNA D’Agostino, l’attrice che da tre anni interpreta a Un POSTO al SOLE il ruolo (piccolo ma “di famiglia”) di Silvana, la cameriera di casa Ferri. Quando sei stata scelta per interpretare la cameriera Silvana? A Un POSTO al SOLE ho iniziato a interpretare la governante di casa Ferri il 3 gennaio 2015. Come ti trovi a Upas? Sul set di Upas mi trovo benissimo sia con i colleghi e sia con gli addetti ...