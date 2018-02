Un Posto al Sole | anticipazioni 19 – 23 febbraio 2018 Conan O’Brien guest star in un

davidemaggio

(Di lunedì 19 febbraio 2018)attore in Unal! Il celebre conduttore americano ha interpretato se stesso in un episodio della soap (in onda il prossimo mese di marzo). L’insolita occasione lavorativa si è presentata durante il soggiorno italiano diche, accompagnato dalla sua troupe, è stato per qualche ora a spasso nel centro storico di Napoli per girare il nuovo episodio diwithout borders, uno spazio del suo show trasmesso dal canale via cavo TBS in cui gira il mondo e che in questa occasione lo ha portato per circa una settimana in Italia, con tappe non solo a Napoli ma anche a Roma, Firenze e Cortona. Nel suo tour partenopeoha visitato luoghi simboli della città campana come Via San Gregorio Armeno e Via dei Tribunali, ha trovato il tempo per esibirsi in una personale versione di ‘OMio, ed ha naturalmente mangiato la pizza. Entusiasta ...