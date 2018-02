“Un intervento storico | un miracolo!” Sembrava spacciato | cosa fa il chirurgo per

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Qualcuno potrebbe chiamarlo miracolo, qualcun altro semplicemente un colpo di genio. Quando si entra in sala operatoria si entra in un ambiente molto particolare, in cui il(e tutta l’équipe) è costretto a stare sempre pronto all’imprevisto. Pensate, poi, se si sa che si sta effettuando un trapianto… Ebbene, purtroppo l’non va come si vorrebbe, ma il modo in cui il medico riesce a recuperare tutto è da applausi, anzi, qualdi più, perché ora quella vita è salva. Come sono andate le cose: undisperato per salvargli la vita. Un piano B miracoloso nato sul tavolo della sala operatoria. E così, grazie a questa intuizione e alla preparazione dell’équipe di uncardiotoracico, un 56enne è salvo e nel suo petto ora battono due cuori. La storia arriva dall’India meridionale dove i medici dell’Apollo ...