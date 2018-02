Tutto sul Samsung Galaxy S9 in un unico articolo

(Calde) Olimpiadi invernali. L’esibizione è da medaglia e l’atleta concentratissima. Ma - mentre volteggia leggera sul ghiaccio - il vestitino si sgancia e lei resta praticamente nuda. Tutto il mondo sta lì - ipnotizzato - a guardare… Imbarazzo alle stelle : Incidente hot alle Olimpiadi invernali. Durante la gara è successa una di quelle cose più temute dalle sportive: un “malfunzionamento” dell’abito. Durante la short dance di pattinaggio di figura (prima delle due prove che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali) erano in lotta per la medaglia i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo per quanto riguarda il corto (83.67) e i francesi Gabriella ...

“Quel pancino è molto sospetto…”. Laura Chiatti incinta? Ecco la verità sulla bellissima attrice. Il dettaglio non è passato inosservato durante C’è posta per te. Così - messa alle strette - è stata proprio lei a confessare Tutto : Dai, era impossibile che dopo la sua apparizione in diretta non si aprisse il dibattito. E infatti la domanda è stata subito: Laura Chiatti incinta del terzo figlio? A ‘C’è posta per te’, dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l’attrice ha esibito un pancino alquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza. La Chiatti, attraverso ...

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta Tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Il reato d’adulterio e gli hotel senza quarto piano : Tutto quello che stiamo scoprendo sulla Corea : Cosa sappiamo della Corea del Sud? Per iniziare: che è la «sorella» della Corea del Nord. La Corea è stata divisa in due stati dal 1945, c’è stato un armistizio nel 1953 ma le due Coree sono «in guerra» da sempre. La capitale è Seoul, che è stata sede delle Olimpiadi nel 1988, nel 2002 invece la Corea del Sud – con il Giappone – ha ospitato il Mondiale di calcio. Queste sono alcune curiosità del paese che ospita le Olimpiadi ...

Tutto sul pomodoro - adesso c'è anche l'atlante genetico : Permetterà di comprendere le basi genetiche di tratti importanti dal punto di vista commerciale, come colore, sapore, dimensione e contenuto nutrizionale. La...

Amici - Tommassini è il nuovo direttore artistico. Tutto quello che c'è da sapere sul coreografo : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico di Amici. Dopo settimane di rumors, l'annuncio ufficiale è arrivato nel corso...

"Caro Amossino - ti ho lodato poco - ma hai dimostrato Tutto sul campo". La lettera di Bocelli al figlio neolaureato : "Caro Amossino, tante volte mi avrai sentito ripetere, che ciascuno di noi altro non è, se non la somma delle proprie esperienze e conoscenze". Inizia così la lunga lettera che Andrea Bocelli affida a Facebook per congratularsi con il figlio, appena laureatosi all'Università di Pisa in Ingeneria Aerospaziale.Il pensiero commosso che il Maestro ha voluto far arrivare al suo primogenito è carico di amore e di ...

Mara Maionchi : età - altezza - marito e figlie. Tutto sulla mitica produttrice musicale e giudice di X-Factor : Una vita passata dietro le quinte dello show business come produttrice discografica con centinaia di artisti scoperti e altrettanti consacrati sotto la sua guida e un successo televisivo arrivato solo in tarda età. Mara Maionchi (Bologna, 22 aprile 1941) ha iniziato la propria carriera nel mondo della discografia nel 1967, come segretaria dell’ufficio stampa dell’Ariston Records di Alfredo Rossi, collaborando con Ornella ...

Serie A2 Old Wild West - Tutto sulla 22giornata a Est : ... la proposta di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta streaming il secondo campionato nazionale sul canale LNP TV, in collaborazione con la piattaforma digitale StreamAMG. Il servizio, ...

Udinese - parla Oddo : “assenze importanti - ma anche un rientro” - Tutto sulla gara contro la Roma : “Sono convinto che Perica, Maxi Lopez e De Paul siano tre giocatori che possono dare molto di più. Ora è arrivato il loro momento, ho molta fiducia nelle loro capacità”. Massimo Oddo sprona i suoi uomini offensivi in vista della gara contro la Roma. In conferenza stampa l’allenatore dell’Udinese ha parlato delle assenze della sua rosa, con Lasagna fuori dalla lista dei convocati. “L’infortunio di Lasagna darà ...

Europa League - tutti i risultati dei sedicesimi : suicidio del Nizza - Tutto facile per Arsenal e Marsiglia : Dopo la due giorni di Champions, si sono giocate in serata le gare di andata dei sedicesimi di Europa League. Quattro le squadre italiane in campo: Atalanta, Milan, Napoli e Lazio. Nelle sfide delle 19 grande prestazione da parte del Milan vittorioso sul campo del Ludogorets per 0-3: in goal Cutrone, Rodriguez e Borini, qualificazione ipotecata. Spettacolo Atalanta a Dortmund: gli orobici sono usciti sconfitti al Signal Iduna Park con Batshuay ...

“Un posto sul trono…”. Uomini e donne - la notizia è succulenta : sembra che Maria abbia fatto di Tutto per averlo su quella ‘sedia’ ma che lui - troppo confuso dalla celebrità post Grande Fratello (Vip) - abbia detto di no. Ora - però - è pentito della risposta troppo istintiva e vorrebbe tornare sui suoi passi… Troppo tardi? : Il Grande Fratello Vip è finito da qualche mese ma i vip che hanno partecipato stanno ancora cavalcando l’onda delle ospitate. Anche Jeremias Rodriguez che, di recente, è stato ospite della rubrica online Raccontami su 361 Magazine, di Elenoire Casalegno, è tornato a parlare della sua esperienza del reality. E anche del dopo. “Al giudizio della gente – ha fatto sapere Jeremias Rodriguez – mi sono abituato ma non posso dire che non fa ...