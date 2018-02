Tutti i numeri - segreti - delle gravi inefficienze di Trenord. Un'inchiesta : Business Insider ha pubblicato i numeri di un report segreto su Trenord , la società ferroviaria di cui la regione Lombardia possiede la metà delle quote, dove emerge 'l'istantanea di una società ...

Tutti i numeri (segreti) delle gravi inefficienze di Trenord. Un'inchiesta : Business Insider ha pubblicato i numeri di un report segreto su Trenord, la società ferroviaria di cui la regione Lombardia possiede la metà delle quote, dove emerge “l’istantanea di una società inefficiente, con enormi problemi di gestione”. numeri che il sito non esita a definire una “débacle”, “frutto dell’insufficiente manutenzione su una flotta con età media ...

Tutti i numeri dell’All-Star Game NBA : ecco a quanto ammontano i premi : L'NBA ha stanziato premi in denaro per i giocatori delle due squadre, ma una parte andrà in beneficenza L'articolo Tutti i numeri dell’All-Star Game NBA: ecco a quanto ammontano i premi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lotto/ Estrazioni 13 febbraio 2018 - 10eLotto e Superenalotto : show del 34 e Tutti i numeri vincenti : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 13 febbraio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.19/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Immigrazione : Tutti i numeri : Sette mila Centri di Accoglienza, 700 milioni di spesa in più nel 2018. Tutte le cifre su sbarchi, espulsioni, reati

SuperEnalotto - sfiorata la vincita record da 97 milioni. Tutti i numeri dell'ultima estrazione : Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. La sestina vincente continua a farsi attendere e il jackpot cresce sempre di più. Il primo biglietto, quello con i 6 numeri fortunati, vale ormai 98,5...

PyeongChang in diretta : Tutti i numeri di oggi : PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi Primo podio per lo skiathlon femminile: argento alla norvegese Bjoergen e bronzo alla finlandese Parmakoski Continua a leggere L'articolo PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi sembra essere il primo su NewsGo.

PyeongChang in diretta : Tutti i numeri di oggi : PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi Primo podio per lo skiathlon femminile: argento alla norvegese Bjoergen e bronzo alla finlandese Parmakoski Continua a leggere L'articolo PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi sembra essere il primo su NewsGo.

PyeongChang in diretta : Tutti i numeri di oggi : PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi Primo podio per lo skiathlon femminile: argento alla norvegese Bjoergen e bronzo alla finlandese Parmakoski Continua a leggere L'articolo PyeongChang in diretta: tutti i numeri di oggi sembra essere il primo su NewsGo.

SuperEnalotto - l'ultima estrazione regala una mega vincita. Lotto e 10eLotto : Tutti i numeri : Di nuovo nessun 6 nell’ultima estrazione del SuperEnaLotto. La sestina vincente latita ormai dal 6 agosto scorso e il jackpot continua a salire: il premio di prima categoria ha raggiunto la cifra stratosferica di 97,3 milioni...

Tutti d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi,...

Torna Sanremo - fra novità e conservazione. Tutti i numeri che contano sulla kermesse : Dopo le due edizioni «rivoluzionarie» di Fabio Fazio e le tre all'insegna della «restaurazione» firmate da Carlo Conti, il Festival tenta un difficile equilibrio tra novità e conservazione, scommettendo su Claudio Baglioni direttore artistico. Le attese sono notevoli: lo testimonia il tasso di occupazione alberghiera del 95% che per la settimana dell’evento canoro si registrava già un mese prima del suo inizio...

Rugby : Sei Nazioni - Tutti i numeri dell'Italia : Ecco un prontuario dei numeri che hanno caratterizzato la presenza degli azzurri nel torneo più antico del mondo del Rugby. I numeri : Partite giocate: 90 - Partite vinte: 12 - Partite pareggiate: 1 -...

Tutti i numeri degli incubatori di startup in Italia : In Italia crescono gli incubatori di nuove imprese innovative di pari passo allo slancio della rivoluzione digitale. Occupano quasi ottocento persone