Trump | Maggiori controlli su chi acquista armi

ilgiornale

: Armi, Trump apre a maggiori controlli dopo strage di San Valentino #donaldtrump - MediasetTgcom24 : Armi, Trump apre a maggiori controlli dopo strage di San Valentino #donaldtrump - _oldville_ : RT @24america: Casa Bianca: Trump favorevole a maggiori controlli per l'acquisto di armi - rinaldodinino : @fiorgioba @RaiNews il taglio delle tasse è una delle tante misure assunte dal dr. TRUMP . Ma io continuo a sostene… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) A sorpresa Donaldapre ad un maggior controllo delle. Dopo giorni dalla strage nella scuola di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone, il presidente si dichiara favorevole ad una maggiore stretta sullee si dice pronto a sostenere un miglioramento del sistema nazionale disui precedenti penali di chi intendere pistole e fucili."Mentre sono in corso discussioni e vengono valutate revisioni, il presidente è favorevole alle iniziative per migliorare il sistema difederali sui precedenti penali" di chi decide dire un'arma, ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, spiegando che"ha parlato al senatore Cornyn del disegno di legge bipartisan che lui e il senatore Murphy hanno presentato".Cosa potrebbe cambiareMigliore attenzione sui cosiddetti background checks, i ...