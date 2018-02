Trump apre a una stretta sulle armi : "Migliorare i controlli su chi le compra" : Il presidente sostiene testo bipartisan in Senato. Il presidente Usa finora è stato un candidato nettamente contrario a ogni intervento, oltre che legato a filo doppio con la potentissima lobby della National Rifle Association. Ieri, gli studenti sopravvissuti a Parkland hanno annunciato una marcia contro le armi

Trump riapre il cantiere America : Il piano da 1500 miliardi per costruire infrastrutture avrà effetti sulla nuova politica della Fed Un bilancio da 4,4 trilioni , 4400 miliardi, di dollari, che aumenta il deficit di 7 trilioni nei ...

Apre una busta con polvere bianca - la nuora di Trump finisce in ospedale : Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ospedale Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento di Manhattan della coppia.Continua a leggere Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento […] L'articolo Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ...

Usa - Trump apre alla cittadinanza per 1 - 8 milioni di illegali : La proposta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende avanzare al Congresso su un piano per l'immigrazione potrebbe aprire la strada alla cittadinanza americana per 1,8 milioni di ...

Corea - Pyongyang riapre comunicazione con Seul. Trump a Kim : mio pulsante nucleare più grande del suo : ... come detto dal leader Kim Jong-un: il presidente Moon Jae-in invita i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud" sulla ...

