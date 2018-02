Toscana Aeroporti | Corporacion America Italia supera il 55%

Toscana Aeroporti - nel 2017 sfiora la soglia di 8 milioni di passeggeri : (Teleborsa) - Il bilancio di fine anno per Toscana Aeroporti racconta di un 2017 record per quanto riguarda movimenti e i passeggeri transitati presso i due Aeroporti di Firenze e Pisa. Il dato ...

Toscana Aeroporti - firmato decreto VIA per aeroporto Firenze : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti rende noto che è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività ...

Toscana Aeroporti di Marco Carrai ottiene l'ok per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze : È stato sottoscritto dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, di concerto con il ministro dei Beni e Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il decreto di giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto del nuovo Master Plan 2014-2029 per l'aeroporto di Firenze.La firma, spiega Toscana Aeroporti, società presieduta da Marco Carrai, segue la conclusione positiva dei lavori della Commissione ...

Natale : Toscana Aeroporti accoglie i passeggeri a Pisa e Firenze con concerti musicali : In occasione delle festività natalizie, Toscana Aeroporti accoglie i propri passeggeri in arrivo presso i due Aeroporti di Firenze e di Pisa in una piacevole atmosfera natalizia. Ai passeggeri verrà innanzitutto regalato un “Christmas Welcome Kit” contenente sconti per mostre, concerti e spettacoli che si terranno nelle città di Firenze e Pisa fino al 22 aprile 2018. Le associazioni e i musei partner dell’iniziativa sono ...

Toscana Aeroporti - il 15 dicembre sciopero nazionale e locale : sciopero in vista nel settore aereo per il 15 dicembre prossimo. Toscana Aeroporti informa che per il giorno venerdì 15 dicembre 2017 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB,...

Allerta neve - scuole chiuse in Liguria e Toscana - caos negli aeroporti di Regno Unito e Germania : Le nevicate e il gelo sul versante settentrionale tirrenico stanno causando forti disagi alla viabilità, in molti comuni le scuole sono chiuse. Pesanti problemi anche in Gran Bretagna e Germania. ...

Toscana Aeroporti - British Airways annuncia due nuovi voli : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti e British Airways annunciano il lancio di due nuovi voli settimanali da Firenze per Manchester ed Edimburgo, operativi a partire dal 19 maggio prossimo già in vendita ...