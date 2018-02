Tortine ritirate dal mercato per frammenti metallici | marca e lotti pericolosi

Blastingnews

(Di lunedì 19 febbraio 2018)Stabinger richiamate dall’azienda produttrice a scopo precauzionale e volontario. Si tratterebbe dell’ennesimo richiamo alimentare che negli ultimi tempi sono sempre più numerosi e che riguarda, questa volta, alcunidi prodotti dolciari della Stabinger. I dolci sottoposti al richiamo sarebbero stati tutti prodotti nello stabilimento di Sesto in provincia di Bolzano. L’origine del richiamo sarebbe partita dopo la segnalazione di un fornitore dell’azienda a causa della possibile presenza diin un lotto di olio di palma e cocco normalmente utilizzati nella linea di produzione di dolci della Stabinger.dai supermercati: iinteressati al richiamo L’allerta alimentare, questa volta, interesserebbe l’ambito della pasticceria industriale distribuita in noti supermercati italiani. In particolar modo i consumatori, su tutto il territorio ...