Toni da campagna elettorale Embraco | i sindacati non si fidano di Calenda

Elezioni - Gene Gnocchi : “Renzi rilancia la campagna con i cinepanetToni del Pd : Vacanze in banca Etruria” : “Renzi non si dà per vinto, e ha deciso di rilanciare la campagna elettorale con un’idea geniale, i cinepanettoni del PD. Vediamo il primo, in questi giorni nei cinema: Vacanze col Jobs Act. Protagonisti i giovani a spasso dopo la riforma del lavoro di Renzi. Ecco il secondo: Vacanze in banca Etruria. Questo l’ha diretto la Boschi col su Babbo”. Così Gene Gnocchi durante la copertina satirica di DiMartedì (La7) L'articolo Elezioni, ...