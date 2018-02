Tione Senza sosta le ricerche di Marco Boni studente del Maffei di Riva

Noi : "alla Fondazione Cosenza la ges Tione del patrimonio cittadino" : ... Palazzi storici e Complessi Monumentali , perché la gestione possa risentire meno della politica spesso clientelare e più della professionalità di chi è davvero in grado di far nascere economia ...

Divorzio - un’app per una ges Tione dei figli senza conflitti : Il Tribunale di Modena con la sentenza n. 2259/2017 ha accolto il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio di una coppia che ha aderito al progetto Anthea volto a dirimere i conflitti che possano riguardare i figli . Occorre precisare quali sono le differenze tra Divorzio e separazione. Nella separazione i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una ...

Elezioni - Bonino attacca : “Da Pd nessuna risposta - nostra presenza alle elezioni è a rischio. QuesTione di poltrone? E’ falso” : Emma Bonino torna alla carica contro il Partito Democratico. La sua lista, + Europa, rischia di non poter correre alle politiche del 4 marzo per mancanza delle firme necessarie e l’ex ministro degli Esteri del governo Letta punta il dito contro gli alleati in pectore, accusandoli di aver promesso aiuto ma di non aver dato nessuna risposta concreta. “Abbiamo spiegato come sia impossibile un apparentamento tra +Europa e Pd per una ...