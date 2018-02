Tim | Vodafone e Wind speciali promo under 30 | le offerte low cost di febbraio 2018

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Bollette telefono più care - l'Antitrust indaga sull'accordo fra Tim - Vodafone - Fastweb e Wind Tre : Non si arresta l'offensiva nei confronti degli operatori telefonici sulla vicenda delle Bollette a 28 giorni e ora coinvolge anche l'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ...

SPILLO/ Bolletta a 28 giorni - la bastonata illusoria a Tim - Vodafone WindTre e Fastweb : L'Antitrust sospetta che Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb si siano accordati per aumentare i prezzi delle bollette. Ma il problema della concorrenza è un altro, dice ZACCHEO(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:16:00 GMT)TELECOM ITALIA/ La Grande coalizione pronta per la vendita della rete, di ZaccheoALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet, Air France, Lufthansa e Wizz Air, di S. Luciano

Bollette a 28 giorni : Antitrust avvia indagine su Tim-Vodafone-Fastweb-Wind 3 : La Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni sugli operatori telefonici e anche presso la Assotelecomunicazioni di Roma - L'Antitrust ha avviato un'indagine su Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e sull'...

Bollette a 28 giorni : l'Antitrust indaga su Tim - Vodafone - Fastweb e WindTre : Il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha ispezionato le sedi delle principali compagnie telefoniche e di Assotelecomunicazioni, per verificare l'esistenza di possibili intese non autorizzate tra operatori sulle tariffe, che...

Perquisite Tim - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per fatturazione a 28 giorni da GdF : intese contro i consumatori? : La notizia è di qualche minuto fa. ll Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza starebbe perquisendo le sedi centrali di TIM, Vodafone, Wind Tre e pure Fastweb per capire se i principali operatori nazionali abbiano messo a punto delle strategie ai danni dei consumatori con la fatturazione prima a 28 giorni e poi con il ritorno a quella mensile così come stabilito secondo la legge 172/17 entro il prossimo 5 aprile. L'azione ...

Tim - WindTre e Vodafone bocciate nel ricorso contro la fatturazione mensile - ma ancora niente rimborsi : Il ritorno della fatturazione mensile continua ad essere uno degli argomenti da prima pagina di questi giorni per il mercato …

Rimborsi Vodafone - Tim e Wind e Tre dopo rimodulazioni fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

Arriva la vera promozione Tim di San Valentino 2018 : 8 GB gratis a tutti per doppiare Vodafone : La vera e più appetibile promozione TIM di San Valentino 2018 è Arrivata: dopo aver parlato del buono sconto Interflora e pure dell'offerta Gift Card di 3 GB a 3 euro, ecco che il regalo dei regali è giunto, ossia un pacchetto di connessione dati di ben 8 GB in formula completamente gratuita per tutti i clienti ricaricabili. Come fare per non lasciarsi sfuggire subito l'occasione e quali i termini per la richiesta del prezioso dono? Intanto ...

Offerte passa a Tim Senza Limiti : le migliori da Vodafone - Wind e Tre per febbraio 2018 : Come non esaminare tutte le Offerte passa a TIM Senza Limiti da Vodafone, Wind e Tre al termine di questa settimana di Sanremo 2018? L'operatore main sponsor della kermesse canora, in ogni singola serata di questa edizione, ha lanciato i suoi migliori piani con i quali ingolosire probabili nuovi clienti pronti a fare il salto da qualche brand rivale, compresi i vettori virtuali naturalmente. Ecco una selezione puntuale di tutto quanto a ...