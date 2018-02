Test Sbk Phillips Island 2018 Streaming video e diretta tv | tempi e classifiche 1^

SBK Test Jerez de la Frontera : Sykes chiude in Testa : I test a Jerez sono stati dominati dalla Kawasaki con Sykes primo davanti a Rea. Terzo, a sorpresa, Canepa per Yamaha. Melandri quinto e solo tredicesimo Davies. Debutta la nuova Panigale Ci siamo, tra meno di un mese, prenderà il via la nuova stagione di SBK con il GP a Phillip Island. E, come è regola, le due ruote sono scese in pista per i test. Nel primo dei due giorni svoltisi a Jerez de la Frontera, il più veloce – come vuole ...