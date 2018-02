“Sylvester Stallone è morto” Bufala choc in rete | ma le foto spaventano davvero | come

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvesterè morto”. E subito girava sui social unache lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “”. La classica notizia fake sulla morte, chedice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, che colpisce Sylvester. Sylvesterha girato in tutto sette film su Rocky Balboa e ben quattro su John Rambo, il personaggio ideato da David Morrell per il romanzo “First Blood”. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che anche rispetto alle bufale sia amante dei sequel. Questa mattina, a dire il vero, l’immagine che ha cominciato a diffondersi via social era più ricca di dettagli rispetto a quella del 2016. ...