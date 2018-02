Sviluppo del territorio | Pietracupa | Fondamentale affrontare la questione

Programma FFG(X) della US Navy : a Fincantieri contratto per lo Sviluppo del progetto : La US Navy ha assegnato alla controllata statunitense di Fincantieri, Marinette Marine, un contratto del valore di 15 milioni di dollari per sviluppare lo studio di una versione customizzata del suo progetto FREMM per le nuove fregate multiruolo di futura generazione del Programma FFG(X). Attualmente 6 fregate FREMM sono in servizio presso la Marina Militare italiana e hanno completato con successo missioni multiruolo in tutto il mondo. Le ...

Parkinson : ecco come il calcio può giocare un ruolo nello Sviluppo della malattia : Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Cambridge, ha scoperto che livelli eccessivi di calcio nei neuroni possono portare alla formazione di aggregati tossici che sono il segno caratteristico della malattia di Parkinson. È stato scoperto che il calcio può mediare l’interazione tra le piccole strutture membranose all’interno delle terminazioni nervose (importanti per la segnalazione neuronale nel cervello) e ...

Degrado - illegalità e conflitto sociale. Non c'è Sviluppo senza il rilancio delle periferie : Lo Zen a Palermo, Scampia a Napoli, Corviale a Roma, le Dighe a Genova. Quartieri simbolo di quelle periferie nelle quali, da Nord a Sud, oggi, vive e lavora gran parte degli abitanti del nostro Paese. Luoghi ai margini, da "rigenerare", come da anni si fa in Europa. Secondo la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di Degrado delle città e delle loro periferie, serve un grande progetto ...

Lo Sviluppo del reboot di System Shock è in "pausa". Si punta a un lancio entro due anni : Nel caso in cui siate fan di System Shock e stiate attendendo con grande impazienza delle novità riguardanti questa IP abbiamo purtroppo delle brutte notizie per voi: il reboot del gioco ad opera di Nightdive Studios è ufficialmente in "pausa". Come riporta Eurogamer.net la scelta è della software house stessa dopo che le "cose sono andate fuori controllo". A quanto pare la gestione del progetto dopo una campagna Kickstarter di successo di ben ...

Dark Souls Remastered : Virtuos si sta occupando dello Sviluppo della versione Switch? : L'annuncio di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct dello scorso mese è stata un'altra graditissima sorpresa per tutti gli utenti della console ibrida della grande N, ma, fino a questo momento, ancora non è stato comunicato lo studio che si occuperà dello sviluppo.Stando alle ultime informazioni emerse in rete e riportate da Mynintendonews, il team di sviluppo al lavoro su Dark Souls Remastered per Switch è ...

ENAV - il trasporto aereo è uno straordinario volano per lo Sviluppo economico del paese : La ripresa del traffico aereo è generalizzata in tutto il paese e può avere un effetto traino su tutta la catena di valore del trasporto aereo e sull'economia in generale. Nel 2017 il traffico aereo in Italia è cresciuto di circa il 3% rispetto all'anno precedente e i passeggeri sono aumentati di oltre il 6% . ENAV , società che gestisce il ...

Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico ho trovato la logica del bottegone : [Continua da qui] Se voi andate sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico avreste una sorpresa o, perlomeno, io l’ho avuta. Dicevo fra me e me, si tratta di un grosso covo di burocrati. Costoso e per niente producente. E forse non mi sbagliavo. Sicuramente ne sono rimasto sbalordito. Era proprio vero. Si scopre una frantumazione del nostro mondo manifatturiero spropositata in ‘rami merceologici’, minuziosa, centellinata, ...

Il biogas/biometano agricolo italiano un modello esportabile di sostenibilità e driver di occupazione e Sviluppo : La filiera italiana del biogas e del biometano in agricoltura, la seconda per grandezza in Europa e la quarta al mondo, si riunisce oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel per il secondo e ultimo giorno del summit annuale biogas Italy. L’evento – patrocinato da Presidenza del Consiglio dei Ministri, MiSE, MiPAAF e MATTM – ha coinvolto i massimi esperti internazionali del settore per fare il punto sul ruolo del comparto del gas ...

International Space Forum : scienza - tecnologia e applicazioni spaziali per lo Sviluppo socio-economico dell’Africa : Capacità Building, Environmental Sustainability e Space Partnerships sono stati i tre temi del Forum Internazionale dello Spazio (ISF) che si è svolto nella capitale del Kenya. L’incontro – il secondo a livello ministeriale dopo l’edizione 2016 a Trento (Italia) – si è concentrato sul continente africano: “scienza spaziale e università per lo sviluppo sostenibile in Africa”. Ministri della scienza, università ...

Riciclo rifiuti per lo Sviluppo del turismo al Sud : La gestione della raccolta differenziata di carta come leva strategica per lo sviluppo del turismo nel Sud Italia. E’ questo il tema del convegno organizzato alla Bit da Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici) insieme ad Ancim, Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), Federalberghi e alla presenza dell’Assessore al turismo del Comune di Bari, al presidente della Camera di Commercio di ...

Elezioni - incontro col viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova : In vista delle Elezioni politiche del 4 marzo sarà a Forlì Teresa Bellanova, viceministro dello Sviluppo economico e candidata al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale che comprende anche ...

Risi e Muroni a Portoselvaggio : "Conciliare lo Sviluppo del territorio con la conservazione della natura è la vera sfida che abbiamo davanti"... : Come Liberi e Uguali crediamo in questa economia pulita, vicina al territorio, che sappia tenere insieme la conservazione della natura e anche l'agricoltura di qualità, l'enogastronomia, lo sviluppo ...