Svastiche sull' ambasciata polacca di Tel Aviv

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Offese elasciate sul cancello d’ingresso dell’di Tel. A testimoniare che le tensioni con il governo polacco non sono acqua passata. Il “casus belli” è la legge con cui Varsavia ha messo al bando l’espressione “campi di sterminio polacchi” per definire luoghi come Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno, Maidanek. Perché, sostengono i conservatori polacchi, quei campi erano finanziati e gestiti della Germania nazista durante gli anni dell’occupazione. Fino a 3 anni di carcere, quindi, per chiunque, polacco o straniero, accusi la Polonia di complicità con i crimini nazisti o faccia riferimento ai “lager polacchi”, ledendo così la reputazione del Paese.La risposta della Knesset non si è fatta attendere. E al vaglio del parlamento israeliano è ...