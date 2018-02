Suzuki Swift | emozioni urbane  

Suzuki Swift - In pista con la 1.0 Boosterjet RS : Il mondo delle corse su pista e su strada, si sa, è un affare per gente danarosa in grado di affrontare spese ingenti per le auto, le tasse discrizione, i viaggi e i ricambi. Oppure no? A giudicare da quello che propone la Suzuki con la nuova Swift RS 1.0 Boosterjet, pare che la prossima stagione dei Campionati Italiani Rally possa essere alla portata di molte più tasche e, da questanno, persino dei sedicenni! 19.400 euro è il prezzo di una ...