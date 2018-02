Suzanne | 29 anni | «Quanto è stato duro rimettersi in gioco dopo la mastectomia»

vanityfair

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Una doppiapreventiva e, finalmente, la voglia diin, di trovare un partner consapevole. Non è facile quando, a 27, si scopre di avere una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro al seno e alle ovaie. Ma,una fase di incertezza e di delusioni, si può ricominciare. Lo raccontaZuppello all’HuffPost Usa. «Nel 2015, otto mesiaver saputo di avere quella mutazione genetica, ho scelto di sottopormi allapreventiva. Avevo 27. Ho cercato su Internet dei gruppi di donne che potessero capire non solo la paura di rimuovere un seno sano, ma farlo quando erano giovani, single e senza figli. Molte erano più grandi, sposate e avevano bambini, come Angelina Jolie, che ha raccontato della sua esperienza al New York Times. Nei gruppi di Facebook a cui mi sono iscritta, le donne fidanzate o sposate o con bambini non capivano ...