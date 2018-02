Superbike | Mondiale 2018 | la startlist e l’elenco dei piloti partecipanti Tutte le

Superbike - Round Australia 2018 : programma - orari e tv. Inizia il Mondiale a Phillip Island : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di Superbike! Torna, infatti, il Mondiale delle derivate di serie edizione numero 31, con il consueto esordio dall’altra parte del mondo con il Gran Premio di Australia a Phillip Island. Il tracciato Australiano, sul quale si sono appena disputati gli ultimi due giorni di test pre-stagionali, segnerà l’avvio di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, con un nuovo regolamento che ...

Superbike - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date dei 13 GP stagionali. Il programma e gli orari : Il Mondiale 2017 di Superbike fa già parte dei ricordi, con il terzo successo consecutivo di Jonathan Rea in sella alla Kawasaki. E’ dunque opportuno proiettarsi alla prossima stagione che prenderà il via dal tradizionale round australiano di Phillip Island, previsto dal 23 al 25 febbraio 2018 per concludersi nel weekend di fine ottobre (25-27) sempre in Qatar. Le novità sono due: il ritorno del circuito ceco di Brno dall’8 al 10 giugno e ...

Superbike - presentata la Kawasaki per il poker Mondiale : Sono le parole del tre volte Campione del Mondo Jonathan Rea. Poi è intervenuto il compagno di squadra Tom Sykes: ' Sono in Kawasaki da tanti anni, è una famiglia. Da sei stagioni arrivo nei primi ...

Superbike - Mondiale 2018 : rivoluzionato il format del weekend. Introdotta una sessione di libere in più e molto altro… : C’e aria di cambiamento nel format del Mondiale 2018 Superbike. Con l’inizio del nuovo campionato ormai alle porte è stato ufficializzato il programma del weekend di gara, rivoluzionato rispetto al passato. In precedenza lo svolgimento delle libere 1 e 2 del venerdì, ed i tempi di entrambe le sessioni, erano valevoli per la qualifica prima dello svolgimento della terza sessione di libere al sabato che invece non incideva sul ...

Superbike - Calendario Test 2018 : il programma completo e le date. Tutti gli appuntamenti prima del Mondiale : Il Mondiale Superbike 2018 si annuncia quanto mai elettrizzante. Sono già vibranti le polemiche, soprattutto in casa Kawasaki, per colpa del nuovo regolamento che, a detta della casa giapponese, sarebbero stato costruito ad hoc per limitare lo strapotere del campione del mondo Jonathan Rea. Di pepe, dunque, ce n’è in abbondanza, ma la prima gara ufficiale, il 25 febbraio a Phillip Island, per il GP di Australia, è ancora lontana. Il primo ...