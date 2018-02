Superbike | Calendario Mondiale 2018 | tutte le date dei 13 GP stagionali Il programma e

Superbike - Test Phillip Island 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 19 al 20 febbraio, ultima chiamata per tutti i team del Mondiale 2018 di Superbike prima dell’inizio della stagione, previsto la settima successiva a Phillip Island (Australia). E proprio sul tracciato australiano che si terranno quest’ultima sessione di Test per le squadre in gioco tra le derivate di serie. Sarà ancora una volta caccia aperta alle Kawasaki con il campione del mondo Jonathan Rea, dominatore delle ultime tre ...

Superbike - Il calendario della stagione 2019 si arricchisce : arriva anche la tappa in Irlanda del Nord : La Superbike farà tappa in Irlanda del Nord: i fan di Jonathan Rea in delirio Se la MotoGp ha aggiunto la tappa thailandese, la Superbike decide di aggiungere al calendario, a partire dal 2019, l'...

Superbike - Calendario Test 2018 : il programma completo e le date. Tutti gli appuntamenti prima del Mondiale : Il Mondiale Superbike 2018 si annuncia quanto mai elettrizzante. Sono già vibranti le polemiche, soprattutto in casa Kawasaki, per colpa del nuovo regolamento che, a detta della casa giapponese, sarebbero stato costruito ad hoc per limitare lo strapotere del campione del mondo Jonathan Rea. Di pepe, dunque, ce n’è in abbondanza, ma la prima gara ufficiale, il 25 febbraio a Phillip Island, per il GP di Australia, è ancora lontana. Il primo ...