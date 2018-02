Strage in scuola Florida | protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca

Strage a scuola - Trump incolpa l'Fbi : New York È sempre più profonda la spaccatura tra il presidente americano Donald Trump e l'Fbi. Il tycoon dribbla il rinnovato dibattito sulle armi dopo l'ennesima Strage negli Stati Uniti e gli ultimi ...

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

USA - ancora una Strage a scuola : 17 vittime : Il racconto del rumore, degli spari, dei momenti di terrore, nei video, nelle decine di sms inviati da altrettanti adolescenti ai genitori che, nel panico, attendono notizie e sperano di recuperare i figli, mentre all'interno della loro scuola in Florida si consumava l'ennesima tragedia, la diciottesima sparatoria dall'inizio del 2018. Stavolta le vittime al liceo Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland in Florida sono state 17, 15 i ...

“Progetta Strage a scuola” : nonna fa arrestare nipote : Seattle, 15 feb, (AdnKronos) – Progettava una strage a scuola. Il suo piano è stato scoperto dalla nonna, che ha chiamato la polizia e denunciato il nipote. Mentre l’America piange le vittime del massacro avvenuto nella Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, dallo Stato di Washington arriva la notizia dell’arresto di un 18enne. Il giovane, come riferisce la Fox, aveva elaborato un piano dettagliato per ...

Florida - ex studente espulso fa Strage a scuola con un fucile semiautomatico. “Era ossessionato da una ragazza” : Almeno diciassette morti. Quindici feriti. L’ennesima strage americana si consuma in una scuola a circa un’ora a nord di Miami, in Florida. La Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. Un ragazzo – più tardi identificato come Nikolas Cruz, 19 anni – ha cominciato a sparare fuori della scuola intorno alle 14.40, poco prima della fine delle lezioni. Quindi è entrato nell’edificio scolastico e si è fatto largo tra i corridoi, continuando a ...