Strage Florida | protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca

Strage nel liceo in Florida - il procuratore non esclude la pena di morte per il killer : Nikolas Cruz è stato incriminato con 17 capi d’accusa per omicidio premeditato: «È certamente il tipo di causa per cui è stata progettata la pena di morte»

Strage Florida : Antony - 15 anni - si prende 5 proiettili nelle gambe per salvare gli amici : Anthony Borges – 15 anni – ha protetto con il suo corpo i suoi compagni di classe. Ora è ricoverato in ospedale ed è giustamente ritenuto un eroe.

Strage in Florida - l’ipocrisia liberale della detenzione delle armi : Sono trascorsi pochi giorni dall’eccidio avvenuto nel giorno di San Valentino, quando un ex studente, Nikolas #Cruz, ha ucciso 17 persone e ferite almeno una decina presso la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, non troppo distante da #Miami. L’evento si è verificato verso le 14 30 dell’ora locale. Dopo aver compiuto la carneficina, il giovane sarebbe fuggito per poi essere catturato a circa tre chilometri di distanza dal luogo del ...

Florida : Trump attacca l'Fbi dopo la Strage al liceo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Strage scuola in Florida - Trump si difende da critiche attaccando l'Fbi : E' una questione di vita o di morte e bisgona che non venga più trattata come una questione politica", ha poi detto Gonzalez all'agenzia di stampa France Presse. Ma la politica conta e la NRA è molto ...

Trump attacca Fbi dopo Strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Usa - sopravvissuta alla Strage in Florida attacca Trump : 'Vergogna' : Donald Trump è stato oggetto di pesanti critiche da parte di una studentessa sopravvissuta alla sparatoria al liceo di Parkland , in Florida, dove 17 persone sono state uccise dai colpi sparati dal ...

Strage Florida - Trump attacca l’Fbi : pensa solo al Russiagate : Strage Florida, Trump attacca l’Fbi: pensa solo al Russiagate Il tweet del presidente: “Il Bureau trascorre troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna presidenziale” Continua a leggere L'articolo Strage Florida, Trump attacca l’Fbi: pensa solo al Russiagate sembra essere il primo su NewsGo.

Strage in Florida - Trump contro Fbi : 'Troppo occupata con Russiagate' - : "E' molto triste che l'Fbi abbia ignorato i segnali mandati dal killer" scrive il presidente Usa in un tweet. E aggiunge, il Bureau "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la ...

Florida - Trump attacca l'Fbi dopo la Strage al liceo : ignorò avvertimenti : Donald Trump si scaglia contro l' Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida . In un tweet, il presidente americano sostiene che l'...

“Urla e grida” - spunta un altro drammatico video della Strage in Florida : “Urla e grida”, spunta un altro drammatico video della strage in Florida Intanto il governatore chiede le dimissioni del direttore dell’Fbi che aveva parlato di “strage evitabile” Continua a leggere L'articolo “Urla e grida”, spunta un altro drammatico video della strage in Florida sembra essere il primo su NewsGo.

