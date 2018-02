Stintino | il sindaco vieta i teli per salvare la spiaggia dei sogni

tg24.sky

(Di lunedì 19 febbraio 2018), ilperladeiÈ l'idea dell'amministrazione comunale che potrebbe entrare in vigore già dalla prossima estate. La Pelosa, una delle località più fotografate in Sardegna, è a rischio collasso in agosto per l'invasione di 5mila persone al giorno Parole chiave: sardegna spiagge turismo