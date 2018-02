Stadio della Roma | approvo Ponte dei Congressi da Giunta

Fassina : progetto Stadio della Roma poco trasparente : Roma – Fassina: progetto stadio Roma caratterizzato da poca trasparenza Roma – Il consigliere comunale di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, è intervenuto ai microfoni... L'articolo Fassina: progetto stadio della Roma poco trasparente su Roma Daily News.

Debutto sul ghiaccio dei pattinatori della Nord Corea Stadio unito per la coppia simbolo della pace olimpica : E’ arrivato finalmente il loro momento, il sogno di una vita. Un Debutto olimpico che non è solo una gara, ma ha un alto valore politico. Alla Gangneung Ice Arena è scesa in pista per la prima volta la coppia NordCoreana del pattinaggio formata da Tae Ok Ryom e Ju Sik Kim, tra i simboli del miracolo del riavvicinamento sportivo tra le Coree. Ryom e Kim, emozionatissimi, sono stati accolti con grandi applausi del pubblico, ...

Serie A - Antognoni : «Della Valle? Tornerà allo Stadio perché ama la Fiorentina» : FIRENZE - A pochi minuti dall'anticipo di campionato tra Fiorentina e Juventus , il club manager viola Giancarlo Antognoni ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Premium Sport. 'Che gara mi aspetto da BernardeschI? È un ragazzo freddo, non subirà i fischi dei tifosi e sarà un avversario da temere, così come tutta la Juventus" . Sui Della Valle: "Ieri Diego Della Valle ...

Stadio della Roma - Lotti : 'Ottimista sulla prima pietra nel 2018' : Tutto questo evidenzia come gli investimenti sportivi possono essere concreti e possono aiutare l'economia del Paese.

Milan - per il nuovo impianto spunta l'immobiliarista dello Stadio della Roma : Dall'altra, la società rossonera vuole in ogni caso portare avanti anche il discorso del nuovo stadio di proprietà, il modello verso cui va il calcio moderno in tutto il mondo. E ha incaricato l'...

Stadio Fiorentina - l’annuncio di Nardella : la situazione : 1/21 ...

Fiorentina - parla Renzi : prima l’aeroporto dello Stadio - poi difende i Della Valle : “Il fatto che la Fiorentina ieri abbia perso ovviamente ci da’ grande amarezza. Ma credo che tutte le polemiche che partono verso la proprieta’ quando la Fiorentina perde siano un errore”. E’ il pensiero dell’ex premier e grande tifoso viola Matteo Renzi, ospite ai microfoni di “Controradio”. “Auspico, spero e penso che si possa ripartire tutti insieme con un grande progetto per Firenze, con ...

Nardella - proroga per il progetto Stadio : FIRENZE, 18 GEN - Concessione della proroga alla Fiorentina per completare il progetto di realizzazione del nuovo stadio a Firenze. Ad annunciarla, dopo che il gruppo tecnico coordinato dal dirigente ...

Genoa - a tutto Preziosi : la vendità della società - lo Stadio e il mercato : Intervenuto telefonicamente ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, sulle frequenze di ‘Radio 1, il patron del Genoa, Enrico Preziosi ha toccato diversi temi a cominciare dalla cessione della società: “Non ci sono stati candidati che hanno le carte in regola per prendere il club. La mia volontà è ancora quella di cedere, ma non voglio fare operazioni frettolose: aspetto un acquirente serio”. In merito ...

Le foto della prima partita allo Stadio per le donne saudite : È stato abolito il divieto che impediva loro di guardare le partite dal vivo: alcune tifose si sono viste a una partita di Serie A giocata ieri a Gedda The post Le foto della prima partita allo stadio per le donne saudite appeared first on Il Post.

La foto della prima partita allo Stadio per le donne saudite : È stato abolito il divieto che impediva loro di guardare le partite dal vivo: alcune tifose si sono viste a una partita di Serie A giocata ieri a Gedda The post La foto della prima partita allo stadio per le donne saudite appeared first on Il Post.

Catania - Stadio “Massimino” - consegna alla città del murales con i ritratti delle cinquanta personalità della storia del Catania calcio : Domani, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 11, il sindaco di Catania Enzo Bianco consegnerà alla città il gigantesco murales sul perimetro esterno della Curva Sud e della Tribuna B dello stadio “Angelo Massimino“ con i ritratti delle cinquanta personalità…Continua a leggere →

Cosa succede se vai allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve? Il VIDEO shock dell’esperimento : La web star Giacomo Carolei, seguito da oltre 110 mila follower su Facebook, lo scorso sabato 6 gennaio ha realizzato un VIDEO per documentare Cosa succede se ti presenti allo stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve. Il VIDEO in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni ma l’ira e le minacce di alcuni pseudo tifosi fotografa una situazione davvero preoccupante. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un ...

Cosa succede se vai allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve? il VIDEO shock di Giacomo Carolei : La web star Giacomo Carolei, seguito da oltre 110 mila follower su Facebook, lo scorso sabato 6 gennaio ha realizzato un VIDEO per documentare Cosa succede se ti presenti allo stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve. Il VIDEO in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni ma l’ira e le minacce di alcuni pseudo tifosi fotografa una situazione davvero preoccupante. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un ...