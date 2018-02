SPY FINANZA La giornata clou per il destino di Bce e Ue

SPY FINANZA/ Anche la Germania finisce nel mirino della speculazione : Il fondo Bridgewater rinnova le sue scommesse al ribasso puntando contro Francia e Germania, ovvero l'asse portante di tutta l'Europa.

SPY FINANZA/ I nuovi indizi di una crisi alle porte : nuovi dati arrivano da Giappone e Stati Uniti e indicano una situazione non florida per l'economia. E presto anche i mercati potrebbero risentirne.

SPY FINANZA/ Così la Cina può accendere la vera sell-off globale : Qualcosa sui mercati è cambiato, anche se si cerca di far finta che tutto sia rimasto uguale e che non ci sia nulla di cui preoccuparsi.

SPY FINANZA/ Le manovre contro l'Italia ignorate dalla campagna elettorale : Mentre in Italia si dibatte di rischio fascismo, Francia e Germania vogliono mettere in seria difficoltà il nostro Paese.

SPY FINANZA/ Le connessioni che prospettano un'altra grande crisi : Guardando in prospettiva come vanno e come sono andati i mercati in passato si possono trarre delle conseguenze che non sono confortanti. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ La catena pronta a mandare in tilt Google, Amazon, Facebook & Co., di M. ArtibaniSPY FINANZA/ L'impasse da risolvere per i mercati, di M. Bottarelli

SPY FINANZA/ L'impasse da risolvere per i mercati : Non è un momento semplice per i mercati e la situazione, spiega MAURO BOTTARELLI, è più grave di quello che potrebbe sembrare. Serve uno shock per evitare il peggio(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ I giochi di Merkel e Macron ci mandano a fondo, di M. BottarelliTELECOM ITALIA/ La Grande coalizione pronta per la vendita della rete, di Zaccheo

SPY FINANZA/ I giochi di Merkel e Macron ci mandano a fondo : La Germania è pronta a mettere le mani sulla Bce, mentre la Francia aumenta il suo peso in Europa. L'Italia è destinata a restare quindi ai margini.

SPY FINANZA/ Il patto Usa-Cina per tenere a galla le Borse : A spaventare i mercati sono le scelte della Fed. Servirebbe un cambiamento che solo un evento come una guerra in Nord Corea potrebbe causare. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Le tre prove di una vera crisi sui mercati, di M. BottarelliSPILLO/ Privatizzazioni, la marcia indietro inglese impossibile in Italia, di S. Luciano

SPY FINANZA/ Le tre prove di una vera crisi sui mercati : Quella di fronte a noi è una crisi ancora una volta strutturale e sistemica, dice MAURO BOTTARELLI con riferimento a quanto sta accadendo in questi giorni alle Borse(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ crisi dei mercati, il filo che unisce Wall Street e la Corea del Nord, di M. BottarelliFINANZA/ Il dubbio sulla Borsa (e sul destino di tante imprese), di C. Pelanda

SPY FINANZA/ Crisi dei mercati - il filo che unisce Wall Street e la Corea del Nord : I mercati continuano a soffrire e, secondo MAURO BOTTARELLI, non è certo per timori inflazionistici. All'orizzonte c'è una Crisi da scongiurare.

SPY FINANZA/ Luca Traini e la lezione della Brexit per l'Italia : Quanto accaduto a Macerata non ha alcun tipo di giustificazione. Tuttavia si sa più della vita di Luca Traini di altre notizie più importanti.

SPY FINANZA/ I timori dietro il venerdì nero di Wall Street : Un tonfo occasionale, una grossa presa di beneficio o qualcosa di più dietro la brutta giornata di Wall Street vissuta proprio venerdì.

SPY FINANZA/ Il 'modello Amazon' pronto a livello globale : Ci sono dei segnali piuttosto preoccupanti: sembra si possa andare verso un mondo in cui le rivendicazioni dei cittadini non saranno un problema.

SPY FINANZA/ La caccia degli hacker a Bitcoin e criptovalute : Continuano gli attacchi informatici alle piattaforme di cambio e ai wallet dedicati ai Bitcoin e alle altre principali criptovalute.