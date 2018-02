ilfattoquotidiano

: Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora:… - globne : Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora:… - silviabest77 : Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora - Cascavel47 : Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) A due settimane dalle elezioni e due giorni dopo l’inizio del divieto di diffusione dei, è arrivato il momento delle corse ippiche clandestine. Ne dà notizia Rightnation.it, uno dei principali organi di informazione in fatto di gare ippiche di questo genere. Si parte dall’ippodromo de L’Oreal, che ha sede a Milano e che proprio di recente ha abbandonato la collaborazione con una tv privata per spostarsi a una pubblica. Partiamo dallache ha le maggiori chance di vittoria, che una volta portava il nome di Maison Liberté. Qui c’è una sfida interna tra l’intramontabile Varenne e il rampante Groom de Boots, il giovane puledro con la sella verde. “Fin dall’inizio della corsa – precisa Rightnation.it –e Mathieu de le Sauvegarder frustano i loro cavalli per conquistare, se non la testa della gara, almeno la supremazia ...