Snowboard | Olimpiadi PyeongChang 2018 | scatta il Big Air femminile Anna Gasser grande

Olimpiadi - impresa Ledecka : la star dello Snowboard vince il superG di sci : La 22enne di Praga Ester Ledecka, campionessa nello snowboard parallelo , 14 vittorie in Coppa del mondo e 3 medaglie iridate, e innamorata dello sci alpino , miglior piazzamento un settimo posto ...

Uno Snowboard tutto d'oro per l'italiana Moioli : sesta medaglia azzurra alle olimpiadi della neve : Nel 2016, prima italiana a vincere la coppa del mondo nella specialità. Poi l'atterraggio in Corea con tutti i pronostici dalla sua parte che potevano anche schiacciarla. Non è successo. Da poche ore ...

Olimpiadi - Michela Moioli vince l'oro nello Snowboard : PYEONGCHANG ? Arriva il secondo oro italiano ai Giochi olimpici invernali. Michela Moioli vince d?imperio lo snowboardcross, dominando tutte le manche fino alla finale. La...

Olimpiadi invernali 2018 - Michela Moioli medaglia d’oro Snowboard cross. Delusione per il SuperG maschile : Michela Moioli conquista il secondo oro al femminile per l’Italia ai Giochi invernali di Pyeongchang, dopo quello di Arianna Fontana. La 22enne bergamasca è la nuova campionessa olimpica dello snowboard cross e la prima italiana a conquistare la medaglia più preziosa in una qualsiasi specialità della tavola. Il medagliere azzurro conta adesso due ori, un argento e tre bronzi: dopo neanche una settimana di competizioni è già migliore di quelli di ...

Olimpiadi invernali 2018 : chi è Michela Moioli - oro nello Snowboard cross : Originaria di Alzano Lombardo, ha vinto da favorita cancellando l'incubo di Sochi 2014. Talento purissimo e grande carattere

