Sky Cinema Oscar | canale dedicato dedicato ai film premiati con la statuetta

Lunedi 19 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : La battaglia di Hacksaw Ridge2 Oscar al film di Mel Gibson sulla vera storia di un insolito eroe. Seconda guerra mondiale: un soldato (Andrew Garfield) ottiene la medaglia al valore malgrado il rifiuto di impugnare le armi.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15 e SKY Cinema OSCAR ore 21.45) TrollsDai creatori di 'Shrek', un film d'animazione in 3D con le allegre creature dal ciuffo ribelle. La principessa Poppy e il malinconico Branch devono salvare ...

Domenica 18 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : The DinnerRichard Gere, Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall in un feroce ritratto dell'America contemporanea. Due coppie di genitori devono gestire un grave crimine commesso dai figli. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) PhilomenaIrlanda, 1952. Philomena resta incinta da adolescente. La famiglia la ripudia e la chiude in un convento di suore a Roscrea. La ragazza partorira' un bambino che, dopo pochi anni, le verra' sottratto e ...

Sabato 17 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Guardiani della Galassia Vol.2Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Kurt Russell nel sequel di fantascienza targato Marvel e candidato all'Oscar 2018. Il mistero delle origini di Peter Quill incombe sui Guardiani. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Il caso SpotlightOscar 2016 come miglior film e migliore sceneggiatura alla pellicola con Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Michael Keaton. La squadra giornalistica Spotlight del Boston Globe comin...

Cinema - su Sky due settimane di film in attesa degli Oscar. E il 4 marzo diretta esclusiva della cerimonia : Anche quest’anno, in occasione della 90esima edizione degli Academy Awards, Sky dedica un intero canale – acceso 24 ore su 2 – ai film premiati con l’ambita statuetta. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Oscar. Una programmazione speciale che accompagnerà lo spettatore fino all’attesa Notte degli Oscar 2018, trasmessa in diretta e in esclusiva ...

"La Notte degli Oscar" in diretta esclusiva su Sky Cinema Oscar : Roma, 16 feb. , askanews, - Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar e anche il prossimo 4 marzo trasmetterà la Notte degli Oscar 2018, in diretta e in esclusiva su Sky, la Notte tra domenica 4 e ...

Su Sky Cinema la diretta della Notte degli Oscar del 4 marzo e un canale ad hoc : Sky ,anche quest'anno, in occasione della 90esima edizione degli Academy Awards, dedica un intero canale ai film premiati con l'Oscar. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, Sky ...

Oscar diretta esclusiva Sky Cinema Oscar : ANSA, - ROMA, 16 FEB - La Notte degli Oscar 2018 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, la notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo a partire dalle 22:50 fino all'alba su Sky Cinema Oscar HD. In ...

Venerdi 16 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Drive HardIan Keller, ladro di banche, costringe un ex pilota di Formula 1 a diventare il suo autista per la fuga. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Gods of EgyptGerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau ('Il Trono di Spade') sono i protagonisti di un'epica battaglia fra divinita' e umani, dal regista de 'Il corvo'. Per liberare la sua amata, un giovane ladro sfida lo spietato Set, dio delle tenebre che ha immerso nel caos il popolo d'Egitto. ...

Giovedi 15 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : I delitti del Barlume - La battaglia navaleUna nuova storia tratta dal romanzo di Marco Malvaldi ci riporta a Pineta. Il ritrovamento del cadavere di una donna al largo della baia di Calaluna da' il via alle indagini. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Single ma non troppoAlice approda a New York e decide di rompere con Josh per esplorare la vita da single e conoscere meglio se stessa. L'amicizia con Robin e la vicinanza della sorella ...

San Valentino su Sky Cinema con una maratona di film d'amore : ... Telecomando Universale per Decoder My-Sky e My-Sky HD, Nero Prezzo: EUR 15,90 Da: EUR 35,95 Now TV Box Internet TV di Sky, 3 mesi inclusi di contenuti a scelta in streaming HD su due dispostivi ...

Dune di JodorowSky : il film mai realizzato che cambiò il cinema sci-fi - Auralcrave : Del capolavoro perduto di Jodorowsky rimangono frammenti sparsi anche nel mondo del fumetto , L'incal e La casta dei meta baroni , scritti dallo stesso regista, , mentre per avere il maggior numero ...

Mercoledi 14 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Codice fantasmaDopo la sua ultima missione, andata disastrosamente male, all'agente veterano della CIA dei black ops Emerson Kent (John Cusack) viene data un'ultima possibilita' per dimostrare di avere ancora quello che serve per fare il suo lavoro. Il suo nuovo incarico: fare la guardia a Katherine, un'operatrice a distanza con un incarico top-secret. Quando una squadra d'e'lite di assalitori armati assedia la stazione, Emerson e Katherine si ...

Martedi 13 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Il diario dell'amoreEmozionante film con Jessica Biel, Maisie Williams e Jason Sudeikis. Incapace di sopportare la perdita della moglie, Harry aiuta una ragazza problematica a realizzare un folle sogno. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) La frodeUn tycoon amato, carismatico e stimato (Richard Gere) e' sul suo aereo privato con i suoi fedelissimi. Una firma che non arriva lo preoccupa, ma fa in tempo a festeggiare i suoi 60 anni con una ...

Domenica 11 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Il permesso - 48 ore fuoriClaudio Amendola dirige e interpreta un noir con Luca Argentero. Quattro detenuti approfittano di 48 ore di liberta' per chiudere i conti in sospeso. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Attacco al potere 2Gerard Butler torna nei panni dell'agente Mike Banning nell'action con Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Il funerale del Primo Ministro britannico raduna tutti i leader occidentali nel cuore di Londra, dove un ...