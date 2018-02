Lamberto Sposini - Buon compleanno!/ I 66 anni del giornalista : gli auguri di Simona Ventura : Lamberto Sposini, Buon compleanno! Il giornalista ha compiuto 66 anni e si gode l'affetto della famiglia, degli amici e dei fans che continuano a seguirlo sui social.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:46:00 GMT)

Simona Ventura torna in Rai per la seconda puntata di Sanremo Young. Ritorna su quel palco dopo la sua conduzione del 2014 : SuperSimo, al secolo Simona Ventura sta per tornare in Rai. Non con un suo programma come molti si auspicherebbero ma solo per accompagnare Antonella Clerici nella seconda puntata di Sanremo Young. Simona Ventura ospite di Antonella Clerici E’ inevitabile che il nome di Simona Ventura scateni un po’ gli animi: in questi giorni è stata indetta persino una petizione per farla tornare all’Isola dei Famosi, ma la bionda conduttrice di Chivasso si ...

La vita in diretta - Simona Ventura ricorda Bibi Ballandi : Simona Ventura a La vita in diretta: il ricordo di Bibi Ballandi Giornata di lutto e di dolore per il mondo dell’oroscopo spettacolo. È scomparso questa mattina, all’eta di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi. Conosciuto, di recente, soprattutto per essere il padre putativo Del varietà del sabato sera Ballando con le stelle, la notizia è sopraggiunta stamani durante la puntata di Uno mattina in cui era ospite Milly Carlucci. ...

Nadia Toffa e il cancro/ Le Iene - video : Simona Ventura - ”commossa dalla tua fierezza di raccontare il tumore” : Nadia Toffa e il cancro: video Iene, il ricordo commosso di Simona Ventura. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata: La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:20:00 GMT)

JOVANOTTI - CONCERTO MILANO/ “Oh Vita” Tour - scaletta : Simona Ventura nel pubblico (12 febbraio 2018) : JOVANOTTI, CONCERTO al Forum di Assago: per il Tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a MILANO, dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Bocciata la conduzione di Alessia Marcuzzi? Il web si indigna : "Vogliamo Simona Ventura come conduttrice dell'Isola" : “Chiediamo di risolvere il problema riaffidando il reality a una conduttrice Mediaset che ha maturato una conoscenza che nessuno possiede dell'Isola: Simona...

Isola dei Famosi 2018 : “rivogliamo Simona Ventura alla conduzione”. Indetta una petizione dai fan : Rivogliamo Simona Ventura alla conduzione. E con queste parole che i fan della conduttrice storica dell’Isola, Simona Ventura, hanno indetto una petizione per riportarla in sella al programma di cui lei resterà sempre un emblema unico e impareggiabile. Isola dei Famosi 2018: Indetta una petizione per riportare la Ventura all’Isola SuperSimo, con la sua allegria e il suo piglio deciso ha condotto per ben otto edizioni il reality show targato ...

Simona Ventura verso Domenica In al posto delle Parodi? : Domenica In: Simona Ventura al posto delle sorelle Parodi? Chi potrebbe sostituire Cristina e Benedetta Parodi a Domenica In se dovessero abbandonare il talk di Rai1? Secondo il suo agente Lele Mora, la migliore sarebbe Simona Ventura. Mora, intervistato dal programma radiofonico ECG, ha affermato infatti che sta attualmente facendo delle riunioni importanti con lo scopo di piazzare la sua assistita in “posti intelligenti”. Lele ha ...

Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi : Lele Mora parla di Festival di Sanremo, Isola dei famosi, Domenica In e Simona Ventura in un’intervista a ECG, il format radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus. Ecco cosa ha detto l’agente dei vip. Lele Mora: “Sanremo 2018? C’è poca musica” “Non l’ho guardato, non vedo il Festival. […] L'articolo Lele Mora propone Simona Ventura a Domenica In e stronca Alessia Marcuzzi ...

Gossip - alta tensione tra Mara Venier e Simona Ventura Video : Il raggiungimento della pace in casa Carraro appare ancora come una chimera; protagoniste principali dei conflitti tra Nicola Carraro, patron di Rizzoli, e il figlio Gerò sono le relative consorti, cosa che di per sé non farebbe notizia se non fosse che le due donne in questione sono #Mara Venier, moglie di Carraro senior dal 2006, e Simona Ventura, compagna ufficiale di Gerò ormai da diversi anni e gia' da tempo in odore di nuovi fiori ...

