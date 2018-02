Sicilia | Razza | nomine direttori generali sanità secondo elenco nazionale

Sanità : Razza - uniformare livello eccellenza in tutta la Sicilia : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - "In queste settimane ho potuto vedere tanta Sanità che funziona e che va raccontata, ma c’è ancora da lavorare per dare alla Sicilia un sistema finalmente efficiente in ogni territorio". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza intervenendo all'inaug