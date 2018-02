Short track | Olimpiadi PyeongChang 2018 | quando gareggia la staffetta dell' Italia?

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sfide le potenze mondiali. La staffetta azzurra a caccia del podio olimpico : Domani l’Italia dello Short track si gioca una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In programma, infatti, c’è la finale della staffetta femminile e le azzurre proveranno a tornare sul podio olimpico, dopo esserci salite quattro anni fa a Sochi. Servirà davvero la gara perfetta al quartetto italiano che si troverà di fronte il meglio che lo Short track mondiale al femminile può mettere in mostra: Corea del Sud, Cina ...

Short track - domani al via i 1000m : Arianna Fontana ci prova : Arianna è nel gruppo delle outsider per una medaglia, anche perchè in Coppa del Mondo si è ben comportata solo a Shanghai dove ha chiuso in terza posizione, senza dimenticare l'oro ottenuto agli ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani Arianna Fontana comincia il cammino nei 1000m. Sul ghiaccio anche Cynthia Mascitto : domani ritorna sul ghiaccio Arianna Fontana. La valtellinese sarà impegnata non solo nella finale della staffetta, ma inizierà il proprio cammino individuale nei 1000 metri. Sono infatti in programma le batterie della distanza di mezzo, con le medaglie che verranno poi assegnare nella giornata di giovedì. Una gara nella quale la portabandiera azzurra punta alle quarta finale in questa Olimpiade, dopo quelle ottenute nei 500 e 1500 metri e nella ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Cynthia Mascitto sostituisce Martina Valcepina sui 1000m : Sorpresa in casa Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Martedì 20 febbraio sono in programma le batterie dei 1000m femminili di speed skating, la nostra Nazionale punterà naturalmente su Arianna Fontana: la Campionessa Olimpica dei 500m andrà a caccia del podio. Alla vigilia doveva essere affiancata da Martina Valcepina ma la mamma volante non sarà al via! Alla 25enne è infatti stata preferita Cynthia Mascitto, 25enne nata a ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Arianna Fontana : “Non ne avevo più - le gambe non giravano. Mi riprendo per la staffetta” : Arianna Fontana non è riuscita a salire nuovamente sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo l’oro conquistato sui 500m, la nostra portabandiera si è dovuta accontentare del settimo posto sui 1500m di Short track. Al termine della gara l’azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non ne avevo proprio più. Ho sprecato troppo all’inizio nei sorpassi, ci sono stati dei contatti e ho ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana urge riposo pensando alla staffetta femminile ed ai 1000 metri : La Gangneung Ice Arena non sorride questa volta ai colori azzurri nello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il trionfo storico nei 500 metri, questa volta Arianna Fontana non è andata oltre il settimo posto nella finale dei 1500 metri femminili, terminando la propria prova con il “serbatoio in riserva”. “Non ne avevo proprio più. Ho pagato a caro prezzo i cambi di ritmo. Mi dispiace aver concluso in ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Samuel Girard sorprende nei 1000m. Confortola terzo in finale B : Grande sorpresa nei 1000 metri maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il canadese Samuel Girard conquista la medaglia d’oro, gelando tutto il pubblico di casa che sognava la doppietta coreana avendo due atleti qualificati per la finale. Una finale partita subito con un buon ritmo e che ha vissuto il suo culmine nel momento della caduta di Seo Yi Ra e Lim Hyo Jun, provocata da un’entrata in curva troppo aggressiva ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana chiude settima nella finale A dei 1500m - Confortola ottavo nei 1000m - squalificata Valcepina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello Short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana si arrende in finale. Settima nei 1500m. Oro alla coreana Choi : Niente medaglia per Arianna Fontana nei 1500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha chiuso al settimo posto la finale nella lunga distanza in una gara vinta dalla sudcoreana Choi Min Jeong, la grandissima favorita della vigilia. Fontana ha provato ad imporre il suo ritmo nella parte centrale della gara, ma con il passare dei giri è mancata brillantezza e la fatica si è fatta sentire. Arianna ha perso posizioni e ...

