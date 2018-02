Shock Manchester City | è fuori dalla FA Cup | impresa clamorosa del Wigan

calcioweb.eu

: Shock #ManchesterCity, è fuori dalla FA Cup: impresa clamorosa del #Wigan - CalcioWeb : Shock #ManchesterCity, è fuori dalla FA Cup: impresa clamorosa del #Wigan -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Clamoroso risultato negli ottavi di finale di FA Cup, incredibiledelche ha eliminato il, sfuma il primo obiettivo stagionale per la squadra di Guardiola, brutta prestazione per i leader della Premier League che devono arrendersi al piccolo. Decide una rete Grigg al 79′, nel finale tante occasioni per ile forcing incredibile, la squadra di Guardiola non trova però la via della rete. Finisce con un clamoroso 1-0, ilvola ai quarti di finale di FA Cup, ilmente eliminato. Premier League in tasca per Guardiola, adesso può concentrarsi al massimo sulla Champions League. L'articolo, èFA Cup:delsembra essere il primo su CalcioWeb.