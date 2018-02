Serie A Sampdoria | Giampaolo | «Il miglior Milan della stagione»

Serie A Milan-Sampdoria 1-0 - il tabellino : MILANO - Il Milan batte la Sampdoria con il punteggio di 1-0 nella partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Decisiva la rete di Bonaventura in avvio. Milan-Sampdoria 1-0: NUMERI E ...

Serie A - 25^ giornata : Milan-Sampdoria 1-0 - decide Bonaventura. I rossoneri salgono al sesto posto : Il Milan non si ferma davvero più. I rossoneri hanno sconfitto la Sampdoria per 1-0 nel posticipo della 25^ giornata della Serie A e agganciano proprio i blucerchiati al sesto posto in classifica. I ragazzi di Gattuso mandano in visibilio il pubblico di San Siro. A decidere l’incontro è stato Jack Bonaventura al 14′: cross di Calabria, l’attaccante si fionda e insacca. In avvio il Milan aveva beneficiato di un rigore a causa ...

Posticipo Serie A - Milan-Sampdoria 1-0 : 22.42 Il Milan supera 1-0 la Sampdoria a San Siro e la aggancia a 41 punti (6°posto) Grande avvio dei rossoneri. Dopo 7' c'è un rigore (mani di Murru su cross di Calabria) che Viviano para a Rodriguez. Al 14' il gol di Bonaventura, di piatto con movimento perfetto sul cross sempre di Calabria.I blucerchiati arrivano raramente dalle parti di Donnarumma. E il Milan fatica a trovare il colpo del ko. Al 52' Calhanoglu scheggia la traversa con ...

