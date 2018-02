Serie A Milan-Sampdoria 1-0 | il tabellino

Serie A - Milan-Sampdoria 1-0 : decide un gol di Bonaventura : TORINO - Il Milan continua la sua scalata in classifica. La squadra di Gattuso batte la Sampdoria e la aggancia in classifica a 41 punti. decide la sfida un gol di Bonaventura nel primo tempo. Bene i ...

Posticipo Serie A - Milan-Sampdoria 1-0 : 22.42 Il Milan supera 1-0 la Sampdoria a San Siro e la aggancia a 41 punti (6°posto) Grande avvio dei rossoneri. Dopo 7' c'è un rigore (mani di Murru su cross di Calabria) che Viviano para a Rodriguez. Al 14' il gol di Bonaventura, di piatto con movimento perfetto sul cross sempre di Calabria.I blucerchiati arrivano raramente dalle parti di Donnarumma. E il Milan fatica a trovare il colpo del ko. Al 52' Calhanoglu scheggia la traversa con ...

PAGELLE / Milan-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:43:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : Milan per l'aggancio? Diretta gol e live score (25^ giornata) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 18 febbraio per la 25^ giornata di campionato(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:31:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A / Moduli - dubbi e scelte : così verso Milan Sampdoria : Probabili formazioni Serie A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 25^ giornata del campionato (17-18-19 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Serie A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi Serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...