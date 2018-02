Serie A | Lazio-Verona 2-0 | doppietta di Immobile | Inzaghi in zona Champions

Video Gol Lazio-Verona 2-0 : Highlightes e Tabellino Serie A - 25^ giornata 19-2-2018 : Risultato finale Lazio-Verona 2-0, Cronaca, Highlightes e Video Gol Immobile (x2), 25^ giornata Serie A, 19 febbraio 2018. Torna alla vittoria la Lazio di Simone Inzaghi che rifila due gol al Verona e si prende il quarto posto con una doppietta di Ciro Immobile, già a segno due volte nella partita d’andata. Nel primo tempo è partita fortissimo la squadra di casa che ha avuto almeno cinque palle gol nette, tutte sprecate. Nonostante ...

Pagelle/ Lazio-Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : Immobile porta i biancocelesti al quarto posto : Riparte la Lazio. Dopo tre sconfitte di fila la formazione di Inzaghi riagguanta i tre punti e risale in zona Champions, strappando il quarto posto all'Inter. Per sbloccare la gara contro il Verona i ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : la doppietta di Immobile vale la zona Champions : ROMA - La notizia del mancato rinnovo di De Vrij non frena la Lazio , che ringrazia l'istinto del sempre più capocannoniere Ciro Immobile per tornare alla vittoria dopo ben tre ko di fila e ...

Serie A - 25^ giornata : Lazio-Verona 2-0 - decide la doppietta di Immobile. Biancocelesti al quarto posto : La Lazio ha sconfitto il Verona per 2-0 nel posticipo della 25^ giornata della Serie A e si conferma al quarto posto in classifica, distanti un solo punto dalla Roma. I Biancocelesti hanno deciso la partita nel cuore del secondo tempo: Immobile la sblocca al 55′, controlla e incrocia con il destro in area un bel passaggio filtrante di Luis Alberto, poi al 60′ l’attaccante raddoppia su respinta di Nicolas su tiro di Lulic. Al ...

Serie A. Doppietta di Immobile - la Lazio ritrova vittoria e quarto posto. Verona ko 2-0 : Il capocannoniere (22 centri) colpisce nella ripresa due volte in pochi minuti. Nel primo tempo traversa di Luis Alberto. Fine della carestia dopo cinque gare (fra campionato e coppe). Scaligeri impalpabili, relegati al penultimo posto

Posticipo Serie A - Lazio-Verona 2-0 : 22.37 Fine della carestia nel segno di Immobile. La Lazio torna al successo, 2-0 sul Verona, e sale al quarto posto. Pressione biancoceleste sterile nel primo tempo. Nicolas si allunga su Wallace, Luis Alberto (deviazione di Boldor) colpisce la traversa.Nella ripresa il centravanti segna la gara in pochi minuti.Al 55' si gira in area e la mette nell'angolo alla destra di un non impeccabile Nicolas.Al 60' serve Milinkovic-Savic che fa scorrere ...

PAGELLE/ Lazio-Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Verona : quote - ultime novità live. Caceres - un ex all'Olimpico (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Verona: quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Serie A - stasera Lazio-Verona : nel mirino di Inzaghi l'Inter e il quarto posto : Obiettivo: sorpassare l'Inter al quarto posto, ma non solo. Per farlo, la Lazio stasera contro l'Hellas Verona avrà bisogno di ritrovare quel successo che manca dal 24 gennaio: da allora sono arrivate ...

Probabili formazioni/ Lazio Verona : De Vrij - il difensore goleador. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Verona: Quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Serie A Lazio - i convocati : presente Di Gennaro : ROMA - Simone Inzaghi ha diramato stamattina la lista dei convocati della Lazio per la sfida interna contro il Verona, in programma alle 20.45 all'Olimpico . Torna a disposizione Di Gennaro , assente ...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Verona : quote - ultime novità live. I panchinari illustri (Serie A - 25^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Verona: quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:59:00 GMT)

Probabili formazioni/ Lazio Verona : quote - le ultime novità live (Serie A - 25^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Verona: quote, le ultime novità live sul posticipo di Serie A per la 25^ giornata. I moduli e i titolari: obiettivi opposti all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:30:00 GMT)